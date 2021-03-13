ВИДЕО. Шипами по ахиллу. Игрок Герты в страшном подкате травмировал Ройса

Владимир Дарида чуть не оторвал голеностоп сопернику

  • 13.03.2021 22:36
  • 2356 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Шипами по ахиллу. Игрок Герты в страшном подкате травмировал Ройса
© Getty Images/Global Images Ukraine

В 25-м туре Бундеслиги «Боруссия» из Дортмунда обыграла в домашних стенах «Герту», но при этом потеряла одного из своих лидеров.

На 80-й минуте Владимир Дарида в страшном подкате въехал в ахилл Марко Ройса, который был вынужден после этого завершить матч. Чешский полузащитник сразу же увидел перед собой прямую красную карточку.

Напомним, в прошлом году Ройс пропустил 7 месяцев из-за травмы паха.

«Боруссия» Дортмунд – «Герта» - 2:0
Голы: Брандт 54, Мукоко 90+1

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Василь Острозький
    online
      Василь Острозький, 13.03.2021 23:33
    0
    А кажуть тільки в УПЛ костоломи грають. А Ройсу здоровя звісно
    Ссылка
    Grigorio666
    online
      Grigorio666, 13.03.2021 23:00
    +2
    Знов Ройс напевно пропустить, а гравець один з найкращих в Німеччині, нафіга там підкат робити, то ж потягни за руку чи за футболку?!!!!!!
    Ссылка
    NachoBarbero
    online
      NachoBarbero, 13.03.2021 22:59
    +2
    Дисквал на 6 матчей выписать!
    Ссылка
    Grigorio666
    online
      Grigorio666, 13.03.2021 23:00
    +2
    Знов Ройс напевно пропустить, а гравець один з найкращих в Німеччині, нафіга там підкат робити, то ж потягни за руку чи за футболку?!!!!!!
    Ссылка
    NachoBarbero
    online
      NachoBarbero, 13.03.2021 22:59
    +2
    Дисквал на 6 матчей выписать!
    Ссылка
    Василь Острозький
    online
      Василь Острозький, 13.03.2021 23:33
    0
    А кажуть тільки в УПЛ костоломи грають. А Ройсу здоровя звісно
    Ссылка
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