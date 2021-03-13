ВИДЕО. Шипами по ахиллу. Игрок Герты в страшном подкате травмировал Ройса

В 25-м туре Бундеслиги «Боруссия» из Дортмунда обыграла в домашних стенах «Герту», но при этом потеряла одного из своих лидеров.

На 80-й минуте Владимир Дарида в страшном подкате въехал в ахилл Марко Ройса, который был вынужден после этого завершить матч. Чешский полузащитник сразу же увидел перед собой прямую красную карточку.

Напомним, в прошлом году Ройс пропустил 7 месяцев из-за травмы паха.

«Боруссия» Дортмунд – «Герта» - 2:0

Голы: Брандт 54, Мукоко 90+1