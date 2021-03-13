Цуренко стартовала с победы в квалификации турнира в Монтеррее

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№142 WTA) стартовала с победы в полуфинале квалификации хардового турнира WTA 250 в Монтеррее.
В первом матче украинка обыграла польку Катаржину Каву (№123 WTA).
Монтеррей. Полуфинал квалификации
Леся Цуренко (Украина) – Катаржина Кава (Польша) – 6:4, 6:3
В финале отбора Цуренко сразится против Алены Большовой (№107 WTA) или Кристины Кучовой (№149 WTA).
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Источник — Sport.ua
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