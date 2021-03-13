Цуренко стартовала с победы в квалификации турнира в Монтеррее

В первом матче отбора украинка одолела третью ракетку Польши

  • 13.03.2021 21:02
  • 124 просмотра
  • 1 комментарий
Цуренко стартовала с победы в квалификации турнира в Монтеррее
© Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№142 WTA) стартовала с победы в полуфинале квалификации хардового турнира WTA 250 в Монтеррее.

В первом матче украинка обыграла польку Катаржину Каву (№123 WTA).

Монтеррей. Полуфинал квалификации
Леся Цуренко (Украина) – Катаржина Кава (Польша) – 6:4, 6:3

В финале отбора Цуренко сразится против Алены Большовой (№107 WTA) или Кристины Кучовой (№149 WTA).

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 13.03.2021 21:10
    0
    несподиванно,молодець,зробила багато брейків.Удачі в наступному матчі.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 13.03.2021 21:10
    0
    несподиванно,молодець,зробила багато брейків.Удачі в наступному матчі.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности