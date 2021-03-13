Леся Цуренко – Катаржина Кава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№142 WTA) стартует на хардовом турнире WTA в Монтеррее.
В первом круге квалификации украинка сыграет с польской теннисисткой Катаржиной Кавой, которая сеянная под 9-м номером.
Начало матча в 19:30.
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Источник — Sport.ua
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