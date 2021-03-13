ВИДЕО. За что удалили Дугласа в матче с Ворсклой

Во втором тайме матча «Ворскла» – «Днепр-1» гости, ведя в счете 1:0, остались в меньшинстве.

На 54-й минуте вторую желтую карточку получил защитник днепрян Дуглас. Бразилец грубо сыграл в центре поля против Степанюка, первое предупреждение он получил на 17-й минуте за фол против Кулача.