ВИДЕО. За что удалили Дугласа в матче с Ворсклой

Во втором тайме матча «Ворскла» – «Днепр-1» гости, ведя в счете 1:0, остались в меньшинстве.
На 54-й минуте вторую желтую карточку получил защитник днепрян Дуглас. Бразилец грубо сыграл в центре поля против Степанюка, первое предупреждение он получил на 17-й минуте за фол против Кулача.
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Источник — Sport.ua
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