ВИДЕО. За что удалили Дугласа в матче с Ворсклой

Бразильский защитник в каждом из таймов заработал по желтой карточке

  • 13.03.2021 18:45
  • 4130 просмотров
  • 7 комментариев
ВИДЕО. За что удалили Дугласа в матче с Ворсклой
© СК Днепр-1. Дуглас

Во втором тайме матча «Ворскла» – «Днепр-1» гости, ведя в счете 1:0, остались в меньшинстве.  

На 54-й минуте вторую желтую карточку получил защитник днепрян Дуглас. Бразилец грубо сыграл в центре поля против Степанюка, первое предупреждение он получил на 17-й минуте за фол против Кулача.

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Источник — Sport.ua

(14 голосов)

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Комментарии
    Анатолий Маковський
    online
      Анатолий Маковський, 13.03.2021 19:46
    +1
    Михаил Степанов, 13.03.2021 19:14
    в такой ситуации вторую желтую нельзя давать , ну никак!
    У него кто било уже третья Або четверто такое нарушения , уже набиралось.
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    The_Chinese_
    online
      The_Chinese_, 13.03.2021 19:44
    0
    Sauron, 13.03.2021 18:57
    Не бачив першу картку, але ця - справедлива.
    Справедлива? Ты адекватно висловився?Ти вважаеш шо та картка э справедливою? Добре шо Днiпро1 виграв!!!На тебе зачекались канали Футбол!!! Доброго вечора;)
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    lenares85
    online
      lenares85, 13.03.2021 19:34
    -2
    Типо подножка , например можно прыгнуть в мяч и выбить его но после мяча той же ногой скосить соперника , тоесть опасная игра прыжок в ноги. Тут аналогично на мяче он первый но опасная игра ногой прямую выкинул мог нанести травму. так что все по дело виторая
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    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 13.03.2021 19:29
    +1
    Чітко бачу,шо Дуглас перший на мячі,тут і штрафного немає бути
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    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 13.03.2021 19:14
    +3
    в такой ситуации вторую желтую нельзя давать , ну никак!
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    Tеllur
    online
      Tеllur, 13.03.2021 19:00
    +1
    Так а перед этим было нарушение, за которое просто поставили штрафной. Но это было уже в сторону второй по накоплению моментов.
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    Sauron
    online
      Sauron, 13.03.2021 18:57
    -4
    Не бачив першу картку, але ця - справедлива.
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    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 13.03.2021 19:14
    +3
    в такой ситуации вторую желтую нельзя давать , ну никак!
    Ссылка
    Анатолий Маковський
    online
      Анатолий Маковський, 13.03.2021 19:46
    +1
    Михаил Степанов, 13.03.2021 19:14
    в такой ситуации вторую желтую нельзя давать , ну никак!
    У него кто било уже третья Або четверто такое нарушения , уже набиралось.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 13.03.2021 19:29
    +1
    Чітко бачу,шо Дуглас перший на мячі,тут і штрафного немає бути
    Ссылка
    Tеllur
    online
      Tеllur, 13.03.2021 19:00
    +1
    Так а перед этим было нарушение, за которое просто поставили штрафной. Но это было уже в сторону второй по накоплению моментов.
    Ссылка
    The_Chinese_
    online
      The_Chinese_, 13.03.2021 19:44
    0
    Sauron, 13.03.2021 18:57
    Не бачив першу картку, але ця - справедлива.
    Справедлива? Ты адекватно висловився?Ти вважаеш шо та картка э справедливою? Добре шо Днiпро1 виграв!!!На тебе зачекались канали Футбол!!! Доброго вечора;)
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