Заря U-21 остановила победную серию сверстников из Динамо

Киевляне не сумели выиграть 11-й матч подряд

  • 13.03.2021 18:20
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Заря U-21 остановила победную серию сверстников из Динамо
© ФК Динамо Киев

В рамках 18-го тура молодежного первенства «Динамо» прервало 10-матчевую победную серию, сыграв на выезде вничью с луганской «Зарей».

Киевляне продолжают удерживать лидерство в турнирной таблице, опережая донецкий «Шахтер» на одно очко и при этом имея одну игру в запасе.

Чемпионат U21. 18-й тур

13.03.2021. Запорожье, УТБ «Металлург»

«Заря» – «Динамо» – 1:1 (0:1)
Голы: Мильченко (60, пен.) – В.Волошин (39).

«Заря»: 31.Рыбак, 35.Товкач, 56.Казаков, 65.Васько, 72.Емец (60.Леонов, 46), 51.Цвек (54.Дудник, 65), 42.Мильченко (к), 86.Смиян, 68.Демченко, 75.Гринь (38.Хлань, 76), 67.Алефиренко (76.Фримпонг, 65).
«Динамо»: 1.Моргун, 4.Биловар, 5.Михайленко (к), 6.Вивчаренко, 7.Надольский (8.Власов, 75), 10.Ванат, 15.В.Волошин, 17.Бражко, 20.Завгородний (11.Гаджук, 75), 21.Н.Волошин, 22.Скорко.
Предупреждены: Алефиренко (12) – Завгородний (43), Власов (81).

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Источник — ФК Динамо Киев

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