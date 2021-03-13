​Стаховский / Молчанов – Алис / Ламазин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 13 марта, состоится парный финал на челленджере в итальянской Биелле.
В матче за титул сыграют украинцы Сергей Стаховский и Денис Молчанов. Их соперниками будут французы Кантен Алис и Тристан Ламазин.
Начало матча в 17:15 по Киеву.
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Источник — Sport.ua
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