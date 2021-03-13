Тухель повторил рекорд Челси, не проиграв ни разу в первых 12 матчах

Немецкий специалист удачно влился в лондонский клуб

  • 13.03.2021 17:19
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Тухель повторил рекорд Челси, не проиграв ни разу в первых 12 матчах
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Челси» в матче 28-го тура АПЛ не сумел на выезде обыграть «Лидс» и сыграл вничью 0:0.

Таким образом, главный тренер «Челси» Томас Тухель не проигрывает на протяжении 12 матчей с момента своего назначения на эту должность.

Это повторение рекорда «Челси». Ранее подобный результат был на счету Луиса Фелипе Сколари. У Сколари было 9 побед при 3 ничьих (разница забитых и пропущенных мячей — 28-3). У Тухеля 8 побед при 4 ничьих (13-2).

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Источник — Opta

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