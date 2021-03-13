Лукаку отклонил предложение Манчестер Сити

«Манчестер Сити» предпринимал попытку подписать форварда «Интера» Ромелу Лукаку. Пеп Гвардиола видел бельгийца идеальной заменой для Серхио Агуэро.
Однако сам Лукаку отклонил предложение от «Манчестер Сити». 28-летний бельгийский форвард не планирует покидать «Интер». Он считает, что под руководством Антонио Конте вышел на новый уровень, и хочет продолжить сотрудничеством с тренером.
В нынешнем сезоне на счету Лукаку 24 гола и 7 ассистов в 31 матче за «Интер» во всех турнирах. Трансферная стоимость форварда оценивается в 90 миллионов евро.
Ранее Лукаку был признан лучшим игроком февраля в Серии А.
Источник — La Gazzetta dello Sport
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