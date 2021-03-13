Роберто Баутиста Агут – Николоз Басилашвили. LIVE трансляция

В субботу, 13 марта, состоится финал на турнире ATP Tour 250 в Дохе.
В матче за титул сыграют испанец Роберто Баутиста Агут (№13 ATP) и грузин Николоз Басилашвили (№42 ATP).
Начало матча в 17:00 по Киеву.
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Источник — Sport.ua
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