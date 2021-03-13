Заря U-19 – Динамо U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 14 марта, состоится матч 18-го тура чемпионата Украины U-19, в котором луганская «Заря» будет принимать киевское «Динамо».
Поединок пройдет на поле УТБ «Металлург» в Запорожье, начало – в 12:00.
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Источник — Sport.ua
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