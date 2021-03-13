Даниил Медведев – Мэттью Эбден. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 13 марта, состоится полуфинал на турнире ATP Tour 250 в Марселе.
В матче сыграют россиянин Даниил Медведев (№3 ATP) и австралиец Мэттью Эбден (№287 ATP).
Начало матча в 16:20 по Киеву.
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Источник — Sport.ua
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