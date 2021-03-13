Леся Цуренко выступит в квалификации турнира WTA в Монтеррее

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№142) сыграет на хардовом турнире WTA в Монтеррее с призовым фондом в 235 тысяч долларов.
В первом раунде квалификации украинка сыграет с польской теннисисткой Катаржиной Кавой, которая сеянная под 9-м номером.
Матч состоится сегодня, 13 марта, в 19:30 по Киеву.
Отметим, что для Леси Цуренко это уже четвертое выступление на турнире. До этого она играла в 2011, 2015 и 2018 годах.
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