Леся Цуренко выступит в квалификации турнира WTA в Монтеррее

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№142) сыграет на хардовом турнире WTA в Монтеррее с призовым фондом в 235 тысяч долларов.

В первом раунде квалификации украинка сыграет с польской теннисисткой Катаржиной Кавой, которая сеянная под 9-м номером.

Матч состоится сегодня, 13 марта, в 19:30 по Киеву.

Отметим, что для Леси Цуренко это уже четвертое выступление на турнире. До этого она играла в 2011, 2015 и 2018 годах.