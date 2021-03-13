Леся Цуренко выступит в квалификации турнира WTA в Монтеррее

Украинка попытается пройти в основной этап

  • 13.03.2021 14:03
  • 135 просмотров
  • 1 комментарий
Леся Цуренко выступит в квалификации турнира WTA в Монтеррее
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№142) сыграет на хардовом турнире WTA в Монтеррее с призовым фондом в 235 тысяч долларов.

В первом раунде квалификации украинка сыграет с польской теннисисткой Катаржиной Кавой, которая сеянная под 9-м номером.

Матч состоится сегодня, 13 марта, в 19:30 по Киеву.

Отметим, что для Леси Цуренко это уже четвертое выступление на турнире. До этого она играла в 2011, 2015 и 2018 годах.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 13.03.2021 14:39
    0
    Кава в цьому році не виграла жодного матча.
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 13.03.2021 14:39
    0
    Кава в цьому році не виграла жодного матча.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности