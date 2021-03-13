Илья Марченко – Лиам Броди. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу украинский теннисист Илья Марченко (№179 ATP) проведет матч 1/2 финала в рамках челленджера в Италии.
Украинец сразится с Лиамом Броди из Великобритании (№170 ATP). Ранее теннисисты встречались один раз, победил украинец.
Время начала матча – 13:40 по Киеву.
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Источник — Sport.ua
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