Илья Марченко – Лиам Броди. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу украинский теннисист Илья Марченко (№179 ATP) проведет матч 1/2 финала в рамках челленджера в Италии.

Украинец сразится с Лиамом Броди из Великобритании (№170 ATP). Ранее теннисисты встречались один раз, победил украинец.

Время начала матча – 13:40 по Киеву.