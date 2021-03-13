Барселона собирается купить 17-летнего австрийского форварда

Каталонский клуб хочет усилиться талантливым футболистом «Рапида»

  • 13.03.2021 13:43
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Барселона собирается купить 17-летнего австрийского форварда
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Барселона» намерена летом подписать нападающего венского «Рапида» Юсуфа Демира.

Кроме каталонского клуба 17-летний австриец интересен другим европейским топ-клубам: «Манчестер Юнайтед», «Баварии», «Боруссии».

Как сообщает ESPN, каталонский клуб является для Демира приоритетным вариантом.

Юсуф Демир выступает за «Рапид» с 2019 года. В текущем сезоне 17-летний нападающий провел 16 матчей за команду в чемпионате Австрии, где забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Гризманн и Коутиньо покинут «Барселону».

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Источник — ESPN

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