Карпаты Галич подписали вратаря Зеленского

22-летний вратарь усилил одного из лидеров Второй лиги

  • 13.03.2021 13:18
  • 457 просмотров
  • 4 комментария
Карпаты Галич подписали вратаря Зеленского
© ФК Авангард. Никита Зеленский

Последним зимним новичком «Карпат Галич» стал 22-летний вратарь Никита Зеленский, в прошлом году выступавший за «Балканы».

Ранее свои отношения с галичанами, которые не скрывают своего желания повыситься в классе, узаконили такие известные футболисты, как Игорь Худобьяк из «Прикарпатья», Роман Никитюк («Волынь»), Вадим Семчук («Полесье»).

Перед возвращением домой с зарубежного сбора подопечные Романа Гнатива победили перволиговый «Металлист 1925» — 2:1 и разошлись миром с аматорами из «ЛНЗ-Лебедин» — 0:0.

Ранее сообщалось, что «Карпаты Галич» подписали первого легионера.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Tеllur
    online
      Tеllur, 13.03.2021 14:02
    +1
    ...подписали вратаря Зеленского?
    Так теперь президент остался без вратаря???
    Можно взять Бойко пока.
    Ссылка
    Lazio
    online
      Lazio, 13.03.2021 14:00
    +1
    Шо, від "Свободи" не було нікого???😁😁😁
    Ссылка
    drogovizkiy
      drogovizkiy, 13.03.2021 13:43
    +1
    Футбол в квадрате, 13.03.2021 13:35
    По заголовку можно подумать, что у Зеленского был свой вратарь...
    Юзик би закрив собою половину воріт
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 13.03.2021 13:35
    +2
    По заголовку можно подумать, что у Зеленского был свой вратарь...
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 13.03.2021 13:35
    +2
    По заголовку можно подумать, что у Зеленского был свой вратарь...
    Ссылка
    Tеllur
    online
      Tеllur, 13.03.2021 14:02
    +1
    ...подписали вратаря Зеленского?
    Так теперь президент остался без вратаря???
    Можно взять Бойко пока.
    Ссылка
    Lazio
    online
      Lazio, 13.03.2021 14:00
    +1
    Шо, від "Свободи" не було нікого???😁😁😁
    Ссылка
    drogovizkiy
    online
      drogovizkiy, 13.03.2021 13:43
    +1
    Футбол в квадрате, 13.03.2021 13:35
    По заголовку можно подумать, что у Зеленского был свой вратарь...
    Юзик би закрив собою половину воріт
    Ссылка
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