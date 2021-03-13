Карпаты Галич подписали вратаря Зеленского

Последним зимним новичком «Карпат Галич» стал 22-летний вратарь Никита Зеленский, в прошлом году выступавший за «Балканы».
Ранее свои отношения с галичанами, которые не скрывают своего желания повыситься в классе, узаконили такие известные футболисты, как Игорь Худобьяк из «Прикарпатья», Роман Никитюк («Волынь»), Вадим Семчук («Полесье»).
Перед возвращением домой с зарубежного сбора подопечные Романа Гнатива победили перволиговый «Металлист 1925» — 2:1 и разошлись миром с аматорами из «ЛНЗ-Лебедин» — 0:0.
Ранее сообщалось, что «Карпаты Галич» подписали первого легионера.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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Так теперь президент остался без вратаря???
Можно взять Бойко пока.
Так теперь президент остался без вратаря???
Можно взять Бойко пока.
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