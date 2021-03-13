Спартак рассматривает Фонсеку кандидатом на пост главного тренера

Что правда, москвичей отпугивают высокие требования португальца по заработной плате

  • 13.03.2021 13:19
  • 1330 просмотров
  • 4 комментария
Спартак рассматривает Фонсеку кандидатом на пост главного тренера
© Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека, до этого отработавший три года в Украине с «Шахтером», рассматривается руководством московского «Спартака» в качестве кандидата на пост главного тренера команды.

Контракт Фонсеки с «Ромой» рассчитан до конца нынешнего сезона, но может быть автоматически продлен еще на год, если «волки» пробьются в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Фонсека пока не желает детально обсуждать возможность трудоустройства в «Спартаке», предпочитая дождаться того, как завершится у него нынешний сезон в «Роме». В то же время, московский клуб уже получил ориентировочные требования португальца по зарплате – около 5 миллионов евро в год. В «Спартаке» считают эту сумму завышенной.

Напомним, Фонсека работает в «Роме» с 2019 года.

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Источник — Betting Insider

(7 голосов)

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Комментарии
    iravik83
    online
      iravik83, 13.03.2021 14:01
    -4
    Дмитрий Билык, 13.03.2021 13:36
    Над эта новость из страны агрессора? К уям этот сайт
    малоинтересно твое авторитетное мнение !!!
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    steelmaker
    online
      steelmaker, 13.03.2021 13:48
    -1
    Дмитрий Билык, 13.03.2021 13:36
    Над эта новость из страны агрессора? К уям этот сайт
    а чого ж ти мовою країни агресора пишеш? Ото і йди сам туди, куда написав.
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 13.03.2021 13:46
    0
    не дай ему бог.... в свинарне несмог работать ни один хороший коуч-одно имя Эмери чего стоит
    Ссылка
    Дмитрий Билык
    online
      Дмитрий Билык, 13.03.2021 13:36
    -1
    Над эта новость из страны агрессора? К уям этот сайт
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 13.03.2021 13:46
    0
    не дай ему бог.... в свинарне несмог работать ни один хороший коуч-одно имя Эмери чего стоит
    Ссылка
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