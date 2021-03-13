Спартак рассматривает Фонсеку кандидатом на пост главного тренера

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека, до этого отработавший три года в Украине с «Шахтером», рассматривается руководством московского «Спартака» в качестве кандидата на пост главного тренера команды.

Контракт Фонсеки с «Ромой» рассчитан до конца нынешнего сезона, но может быть автоматически продлен еще на год, если «волки» пробьются в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Фонсека пока не желает детально обсуждать возможность трудоустройства в «Спартаке», предпочитая дождаться того, как завершится у него нынешний сезон в «Роме». В то же время, московский клуб уже получил ориентировочные требования португальца по зарплате – около 5 миллионов евро в год. В «Спартаке» считают эту сумму завышенной.

Напомним, Фонсека работает в «Роме» с 2019 года.