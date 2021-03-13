Матч легенд. Хорватия – Словения. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Срна, Шукер, Бобан и другие в 14:00 проведут благотворительный матч

  • 13.03.2021 12:45
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Матч легенд. Хорватия – Словения. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

13 марта в 14:00 по Киеву состоится благотворительный товарищеский матч между легендами сборных Хорватии и Словении.

В игре примет участие экс-капитан сборной Хорватии, а ныне директор по футболу ФК «Шахтер» Дарио Срна, Давор Шукер, президент УЕФА Александер Чеферин, Звонимир Бобан, Ивица Олич, Миленко Ачимович, экс-вратарь «горняков» Стипе Плетикоса и многие другие.

Матч организован в поддержку пострадавших от землетрясения в Хорватии.

Смотрите видеотрансляцию на Sport.ua:

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Источник — Sport.ua

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