Николаев подписал троих вратарей

Также клуб Первой лиги подписал хавбека из латвийского «Даугавпилса»

  • 13.03.2021 12:35
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Николаев подписал троих вратарей
© ФК Горняк-Спорт. Антон Ситников

В составе «Николаева» произошли кардинальные изменения с голкиперами. Команду покинули Богдан Лободров и Амир Агаларов, вместо которых приглашены Антон Ситников из «Горняка-Спорт», Владислав Закорский («Кремень») и Андрей Бубенцов («ВПК-Агро»). Еще два зимних новичка – опорный полузащитник Станислав Нечипоренко из латвийского «Даугавпилса» и нападающий Юрий Голубка, в прошлом году выступавший за «Калуш».

На заключительном этапе подготовки ко второй части сезон в Турции подопечные Ильи Близнюка победили «Кривбасс» — 2:1, «ВПК-Агро» — 3:1, «Валмиеру» из Латвии — 2:0, «Окжетпес» (Казахстан) — 3:1, «Дордой» — 2:0, «Алай» — 5:0 (обе-Киргизстан) и уступили «Каспию» из Казахстана — 0:2, «Истиклолу» (Таджикистан) — 0:1.

Напомним, что после осенней части перволигового чемпионата Украины «Николаев» занимает шестое место, набрав 25 очков и имея игру в запасе.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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