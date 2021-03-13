Фулхэм - Ман Сити. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Прогноз от эксперта на поединок 28-го тура чемпионата Англии

  • 13.03.2021 12:16
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Фулхэм - Ман Сити. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 28-го тура Премьер-лиги Англии «Фулхэм» - «Ман Сити».

«Ман Сити» Хосепа Гвардиолы уверенно лидирует в Премьер-лиге Англии, имея в активе 68 очков. «Фулхэм» Скотта Паркера порадовал своих фанатов победой над «Ливерпулем» на «Энфилде» (1:0). «Коттеджеры сейчас с 26 очками идут на 18 месте и борются за то, чтобы сохранить прописку в АПЛ.

Но «горожане» идут к чемпионству и им нужно брать три очка в этой встрече. Нас ожидает хорошая игра, в которой, как мне кажется, будет зафиксирована победа «Ман Сити», - сказал Бартулович.

Матч «Фулхэм» - «Ман Сити» состоится 13-го марта. Начало встречи в 22:00.

Младен Бартулович – известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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