ФОТО. ТОП-7 украинских бомбардиров в топ-чемпионатах

Руслан Малиновский в матче против «Сампдории» забил 10-й гол в Серии A и поднялся в рейтинге украинских бомбардиров в чемпионатах большой пятерки.

Давайте вспомним наших лучших бомбардиров и где они играли.

Лучшие украинские бомбардиры топ-5 европейских лиг:

1. Андрей Шевченко («Милан», «Челси») – 136

2. Андрей Воронин («Боруссия» М, «Кельн», «Байер», «Ливерпуль», «Герта», «Фортуна») – 53

3. Александр Заваров («Ювентус», «Нанси») – 17

4-7. Сергей Ребров («Тоттенхэм», «Вест Хэм») – 10

4-7. Андрей Ярмоленко («Боруссия» Д, «Вест Хэм») – 10

4-7. Евгений Коноплянка («Севилья», «Шальке») – 10

4-7. Руслан Малиновский («Аталанта») – 10