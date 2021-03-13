ФОТО. ТОП-7 украинских бомбардиров в топ-чемпионатах

Ярмоленко и Малиновский могут улучшить свои достижения

  • 13.03.2021 11:53
  • 2703 просмотра
  • 4 комментария
ФОТО. ТОП-7 украинских бомбардиров в топ-чемпионатах
© Getty Images/Global Images Ukraine

Руслан Малиновский в матче против «Сампдории» забил 10-й гол в Серии A и поднялся в рейтинге украинских бомбардиров в чемпионатах большой пятерки.  

Давайте вспомним наших лучших бомбардиров и где они играли.

Лучшие украинские бомбардиры топ-5 европейских лиг:

1. Андрей Шевченко («Милан», «Челси») – 136
2. Андрей Воронин («Боруссия» М, «Кельн», «Байер», «Ливерпуль», «Герта», «Фортуна») – 53
3. Александр Заваров («Ювентус», «Нанси») – 17
4-7. Сергей Ребров («Тоттенхэм», «Вест Хэм») – 10
4-7. Андрей Ярмоленко («Боруссия» Д, «Вест Хэм») – 10
4-7. Евгений Коноплянка («Севилья», «Шальке») – 10
4-7. Руслан Малиновский («Аталанта») – 10

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Виталий Петровский, Sport.ua

(14 голосов)

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Комментарии
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 13.03.2021 13:47
    +2
    ivan ivanov, 13.03.2021 11:53
    защитник забил больше чем бревноленко
    Топарь каваленка вообще выйти на поле не может
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 13.03.2021 13:43
    +2
    Шевченко-достаточно забил,остальные слабенько,Воронин почти с детства в Германии крутился,но тоже мало забил
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 13.03.2021 13:14
    +2
    По сути у нас 1 Шева лишь, ну и Ворона норм более-менее за счет трудоспособности - малова-то
    Ссылка
    ivan ivanov
    online
      ivan ivanov, 13.03.2021 11:53
    -9
    защитник забил больше чем бревноленко
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 13.03.2021 13:47
    +2
    ivan ivanov, 13.03.2021 11:53
    защитник забил больше чем бревноленко
    Топарь каваленка вообще выйти на поле не может
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 13.03.2021 13:43
    +2
    Шевченко-достаточно забил,остальные слабенько,Воронин почти с детства в Германии крутился,но тоже мало забил
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 13.03.2021 13:14
    +2
    По сути у нас 1 Шева лишь, ну и Ворона норм более-менее за счет трудоспособности - малова-то
    Ссылка
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