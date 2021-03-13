ФОТО. ТОП-7 украинских бомбардиров в топ-чемпионатах

Руслан Малиновский в матче против «Сампдории» забил 10-й гол в Серии A и поднялся в рейтинге украинских бомбардиров в чемпионатах большой пятерки.
Давайте вспомним наших лучших бомбардиров и где они играли.
Лучшие украинские бомбардиры топ-5 европейских лиг:
1. Андрей Шевченко («Милан», «Челси») – 136
2. Андрей Воронин («Боруссия» М, «Кельн», «Байер», «Ливерпуль», «Герта», «Фортуна») – 53
3. Александр Заваров («Ювентус», «Нанси») – 17
4-7. Сергей Ребров («Тоттенхэм», «Вест Хэм») – 10
4-7. Андрей Ярмоленко («Боруссия» Д, «Вест Хэм») – 10
4-7. Евгений Коноплянка («Севилья», «Шальке») – 10
4-7. Руслан Малиновский («Аталанта») – 10
Виталий Петровский, Sport.ua
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