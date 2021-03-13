В субботу, 13 марта, состоится матч 18-го тура Чемпионата Украины U-21, в котором луганская «Заря» будет принимать киевское «Динамо».
Поединок пройдет на поле УТБ «Металлург» в Запорожье, начало – в 12:00.
«Заря» U-21 – «Динамо» U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Источник — Sport.ua
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