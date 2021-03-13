Феноменальный норвежец. Холанд назван игроком недели в Лиге чемпионов

Ф️орвард «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанд назван игроком недели в Лиге чемпионов.

Он оформил дубль в ворота «Севильи» (2:2). 20-летний нападающий быстрее других добрался до отметки в 20 голов в ЛЧ.

В борьбе за награду Холанд опередил Сержиу Оливейру из «Порту», Фабиньо из «Ливерпуля» и вратаря Кейлора Наваса из «ПСЖ».