Милан – Наполи. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 27-го тура итальянской Серии А «Милан» – «Наполи»:

«Несмотря на кадровые проблемы, «Милан» в Лиге Европы сыграл с МЮ достойно и по счету, и по игре (1:1). Хотя сравняли счет «россонери» перед самым финальным свистком, что является позитивным сигналом перед матчем с «Наполи», который в четырех предыдущих матчах три раза победил и раз сыграл вничью, к тому же немало забивая. Сейчас неаполитанцы с 47 очками идут на шестом месте в Серии А и имеют игру в запасе. Они реально борются за зону Лигу чемпионов, за попадание в четверку.

Стоит отметить интересный момент, что дома «Милан» играет хуже, чем в гостях. В домашних играх они набрали 22 очка, а на выезде – 34. Зато «Наполи» дома набрал 28 баллов, а на выезде – 19. Но интересна и другая статистика: команды на двоих уже забили больше сотни мячей («Милан» – 50, а «Наполи» – 55)! Обе команды имеют сильный атакующий потенциал. У «Милана» это Ибрагимович, Манджукич, Ребич, Чалханоглу, Леао, Крунич, Кессье. У «Наполи» – Мертенс, Инсинье, Политано, Лосано, Зелиньски. И там, и там есть кому забить.

Однозначно обе команды забьют! Я в этом не сомневаюсь. И хотя перед игрой, глядя на турнирную таблицу, на бумаге «Милан» ближе к победе, я бы не исключал здесь результативную ничью, зная характер Гаттузо и амбиции футболистов «Наполи», который уже не участвует в еврокубках и находится в более свежем состоянии. «Милан» же, утратив лидерство, не имеет право упускать второе место. Никто не поймет их.

Я думаю, «Милан» ближе к победе, но не исключаю результативную ничью, потому что команда Гаттузо проявляет характер и набирает ход», – сказал Грозный.

Матч «Милан» – «Наполи» состоится 14 марта. Начало встречи – в 21:45.