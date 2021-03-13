Манчестер Юнайтед – Вест Хэм. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 28-го тура Премьер-лиги Англии «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм»:

«Удивительно, что, имея шикарную группу атаки, МЮ в трех из предыдущих игр ни разу не поразили ворота соперника. Но манкунианцы собрались и в дерби обыграли «Ман Сити» (2:0). В пяти матчах они пропустили всего лишь один мяч в дополнительное время в поединке с «Миланом» (1:1). Они очень организованны в обороне. Но борьба за второе место в АПЛ продолжается.

Среди конкурентов есть и «Вест Хэм», который отстает от МЮ на 6 очков и имеет игру в запасе. «Молотобойцы» прилично доукомплектовались. Они арендовали у МЮ Лингарда и усилились форвардом сборной Алжира Саидом Бенрахмой. Они оба играют в основе. У шотландского специалиста Дэвида Мойеса лучше получается работать в «Вест Хэме» и «Эвертоне», чем в МЮ. Ему легче работать в командах, где меньше на него напряжения.

В матче с МЮ «Вест Хэм» будет свежее и мобильнее, так как он не играет в еврокубках. Но МЮ располагает двумя равноценными составами. «Манчестер» – фаворит этого матча, он забьет и постарается сыграть очень организованно, не пропустив мяч в свои ворота», – сказал Грозный.

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм» состоится 14 марта. Начало встречи – в 21:15.