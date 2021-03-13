Лацио – Кротоне – 3:2. Кайседо принес победу. Видео голов и обзор матча

12 марта прошел поединок 27-го тура Серии А.
Смотрите видеообзор матча «Лацио» – «Кротоне» – 3:2.
События матча
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил Фелипе Кайседо (Лацио).
|50'
|ГОЛ ! С пенальти забил Сими Нванкво (Кротоне).
|39'
|ГОЛ ! Мяч забил Луис Альберто (Лацио).
|30'
|ГОЛ ! Мяч забил Сими Нванкво (Кротоне).
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Милинкович-Савич (Лацио).
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Источник — Sport.ua
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