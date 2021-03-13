Шахтер – Десна. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер сделал прогноз на матч 18-го тура УПЛ

  • 13.03.2021 03:43
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Шахтер – Десна. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© ФК Шахтер Донецк

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 18-го тура Премьер-лиги Украины «Шахтер» – «Десна»:

«Во второй части сезона «Шахтер» проиграл «Заре» (0:1), а «Десна» сыграла вничью с «Динамо» (1:1). У «горняков сейчас очень плотный график: они играют по два матча в неделю. «Шахтер» хочет сократить отставание в четыре очка от первого места УПЛ. «Десна» отстает от третьей «Зари» на два балла и хочет обогнать луганчан. У каждой команды свои амбиции, цели и задачи.

Действующий чемпион Украины в четырех предыдущих матчах три раза проиграл, не забив при этом в проигрышных встречах ни одного мяча. А теперь «горнякам» предстоит сыграть с очень амбициозной «Десной», которая очень агрессивно играет в весенней части сезона.

Черниговцы выигрывали в матче с «Динамо» до 90-й минуты и пропустили после пенальти от Цыганкова, сыграв в итоге 1:1. А затем подопечные Александра Рябоконя уверенно обыграли «Ингулец» (3:0) и «Рух» (4:0). Черниговцы забивают практически в каждом матче и очень мало пропускают. Мы прекрасно знаем их лидеров атаки Будковского, Тотовицкого, Гуцуляка. Они угрожают воротам практически любого соперника. 

В матче 5-го тура УПЛ «Десна» с «Шахтером» сыграла 2:2. Черниговцы вели в счете 2:1 и за 10 минут до конца Дентиньо принес «горнякам» ничью своим голом. В этом матчем мы также увидим гол. Но «Шахтер» уже не имеет права терять очки, потому что он хочет бороться за чемпионство». 

Матч «Шахтер» – «Десна» состоится 14 марта. Начало встречи – в 17:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

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