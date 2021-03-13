Источник: 10 клубов УПЛ не поддержали идею Гельзина о недоверии Лучано Лучи

Директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов прокомментировал поведение президента «Олимпика» Владислава Гельзина после матча с «Шахтером»:

«Гельзин уже извиняется за свое поведение, он пытается каким-то образом спасти ситуацию. «Олимпик» уже наказан тем, что не сможет проводить матчи на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. «Олимпик» получил наказание за эмоции своего президента. Сам Гельзин до сих пор еще не наказан, еще собираются материалы, вопрос еще открытый, и по Гельзину будут слушания через неделю. У меня предчувствие, что ничего хорошего Гельзину не светит.

Гельзин решил собирать все клубы, чтобы выразить недоверие Лучано Лучи. Скорее всего, это была эмоция, нежели логика, и большинство клубов понимают, что прийти и покричать в адрес кого-то – это ни о чем. Клубы не влияют и не назначают главу судейского корпуса, клубы не имеют права вмешиваться ни в какие дела судейского корпуса, это практика, которая четко входит в структуру ФИФА и УЕФА.

Пообщавшись с офисом УПЛ, я выяснил, что 10 клубов вообще не поддержало внеочередные сборы участников Премьер-лиги для обсуждения судейства. То ли клубы были не согласны с позицией Гельзина, то ли понимали, что это бесполезно, но факт остается фактом, что никакого собрания по этому поводу не будет».