Источник: 10 клубов УПЛ не поддержали идею Гельзина о недоверии Лучано Лучи

Журналист Александр Денисов отрегировал на поведение президента «Олимпика»

  • 13.03.2021 03:15
  • 1763 просмотра
  • 8 комментариев
Источник: 10 клубов УПЛ не поддержали идею Гельзина о недоверии Лучано Лучи
© ТК Футбол 1/2/3. Александр Денисов

Директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов прокомментировал поведение президента «Олимпика» Владислава Гельзина после матча с «Шахтером»:

«Гельзин уже извиняется за свое поведение, он пытается каким-то образом спасти ситуацию. «Олимпик» уже наказан тем, что не сможет проводить матчи на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. «Олимпик» получил наказание за эмоции своего президента. Сам Гельзин до сих пор еще не наказан, еще собираются материалы, вопрос еще открытый, и по Гельзину будут слушания через неделю. У меня предчувствие, что ничего хорошего Гельзину не светит.

Гельзин решил собирать все клубы, чтобы выразить недоверие Лучано Лучи. Скорее всего, это была эмоция, нежели логика, и большинство клубов понимают, что прийти и покричать в адрес кого-то – это ни о чем. Клубы не влияют и не назначают главу судейского корпуса, клубы не имеют права вмешиваться ни в какие дела судейского корпуса, это практика, которая четко входит в структуру ФИФА и УЕФА.

Пообщавшись с офисом УПЛ, я выяснил, что 10 клубов вообще не поддержало внеочередные сборы участников Премьер-лиги для обсуждения судейства. То ли клубы были не согласны с позицией Гельзина, то ли понимали, что это бесполезно, но факт остается фактом, что никакого собрания по этому поводу не будет».

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Источник — Денисов Time

(8 голосов)

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Комментарии
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 13.03.2021 07:31
    0
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 13.03.2021 07:09
    0
    Получается в Украине большинство-это бессловесные фарм клубы-стыд и позор,большинство игр чемпионата-это встречи хозяев со своими фармами
    Ссылка
    Ananas6969
    online
      Ananas6969, 13.03.2021 04:08
    +1
    Пригласили себе какого-то там Лучи и думают ,что у них как в Европе хахаха ,не смешите . Любой здравый бизнесмен знает ,что в Украине нельзя делать бизнес или инвестировать деньги ...только криминал и беспредел .
    Ссылка
    Андрей Мадайский
    online
      Андрей Мадайский, 13.03.2021 04:02
    +4
    У меня возникает вопрос, а почему Денисов так распинается???
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 13.03.2021 03:56
    +8
    OKs100, 13.03.2021 03:41
    Да кому нужен сейчас этот УПЛ. Чемпионат давно превратился в олигархическую клоаку с телефонным правом.
    Не превратился, а Ахметов его превратил. Пока никто не оспаривал их первое место и куш в ЛЧ, то было все тихо мирно. Щас ни дня без вбросов, скандалов и интриг. Как же бесят эти ржавые уроды!
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    adidas777
    online
      adidas777, 13.03.2021 03:45
    +4
    Пенисову верить - себя не уважать!
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 13.03.2021 03:41
    +3
    Да кому нужен сейчас этот УПЛ. Чемпионат давно превратился в олигархическую клоаку с телефонным правом.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 13.03.2021 03:28
    +14
    А мы наивно думали, что стадион дисквалифицирован из-за состояния газона.. Пенисов назвал вещи своими именами - это банальнейшая месть. "Олимпик получил наказание за эмоции своего президента". Уже с.ки от безнаказанности совсем охренели.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 13.03.2021 03:28
    +14
    А мы наивно думали, что стадион дисквалифицирован из-за состояния газона.. Пенисов назвал вещи своими именами - это банальнейшая месть. "Олимпик получил наказание за эмоции своего президента". Уже с.ки от безнаказанности совсем охренели.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 13.03.2021 03:56
    +8
    OKs100, 13.03.2021 03:41
    Да кому нужен сейчас этот УПЛ. Чемпионат давно превратился в олигархическую клоаку с телефонным правом.
    Не превратился, а Ахметов его превратил. Пока никто не оспаривал их первое место и куш в ЛЧ, то было все тихо мирно. Щас ни дня без вбросов, скандалов и интриг. Как же бесят эти ржавые уроды!
    Ссылка
    Андрей Мадайский
    online
      Андрей Мадайский, 13.03.2021 04:02
    +4
    У меня возникает вопрос, а почему Денисов так распинается???
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 13.03.2021 03:45
    +4
    Пенисову верить - себя не уважать!
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 13.03.2021 03:41
    +3
    Да кому нужен сейчас этот УПЛ. Чемпионат давно превратился в олигархическую клоаку с телефонным правом.
    Ссылка
    Ananas6969
    online
      Ananas6969, 13.03.2021 04:08
    +1
    Пригласили себе какого-то там Лучи и думают ,что у них как в Европе хахаха ,не смешите . Любой здравый бизнесмен знает ,что в Украине нельзя делать бизнес или инвестировать деньги ...только криминал и беспредел .
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 13.03.2021 07:31
    0
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 13.03.2021 07:09
    0
    Получается в Украине большинство-это бессловесные фарм клубы-стыд и позор,большинство игр чемпионата-это встречи хозяев со своими фармами
    Ссылка
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