12 марта в чемпионате Франции сыгран стартовый поединок 29-го тура.
«Лион» вырвал ничью в игре против «Реймса» на 90+2 минуте (1:1).
В Лиге 1 лидируют: «Лилль» (62), «ПСЖ», «Лион» (по 60), «Монако» (55), «Ланс» (44), «Марсель» (42).
Лига 1. 22-й тур
«Реймс» – «Лион» – 1:1
Голы: Кафаро, 33 – Кадевере, 90+2.
«Реймс»: Райкович, Фокет, Фас, Абдельхамид, Конан, Бериша (Туре, 67), Шавалерен, Кафаро (Дукуре, 75), Мунетси, Диа (Зенели, 74), Мбюкю.
«Лион»: Антони Лопеш, Марселу, Де Шильо (Какере, 46), Денайер, Дюбуа, Тиагу Мендес, Ауар (Корне, 46. Бард, 90+4), Лукас Пакета (Слимани, 67), Шерки (Кадевере, 46), Депай, Токо-Экамби.
Предупреждения: Депай, 30. Кафаро, 42. Абдельхамид, 60. Мунетси, 68.
Судья: Бризар.
12 марта. Реймс. Стадион «Огюст Делон».
Турнирная таблица Лиги 1
Источник — Sport.ua
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