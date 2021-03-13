29-й тур
Реймс
1 : 1
Лион
12.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Лион вырвал ничью в игре против Реймса на 90+2 минуте

12 марта в чемпионате Франции сыгран стартовый поединок 29-го тура

  • 13.03.2021 02:53
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Лион вырвал ничью в игре против Реймса на 90+2 минуте
© Getty Images/Global Images Ukraine

12 марта в чемпионате Франции сыгран стартовый поединок 29-го тура.

«Лион» вырвал ничью в игре против «Реймса» на 90+2 минуте (1:1).

В Лиге 1 лидируют: «Лилль» (62), «ПСЖ», «Лион» (по 60), «Монако» (55), «Ланс» (44), «Марсель» (42).

Лига 1. 22-й тур

«Реймс» – «Лион» – 1:1

Голы: Кафаро, 33 – Кадевере, 90+2.

«Реймс»: Райкович, Фокет, Фас, Абдельхамид, Конан, Бериша (Туре, 67), Шавалерен, Кафаро (Дукуре, 75), Мунетси, Диа (Зенели, 74), Мбюкю.

«Лион»: Антони Лопеш, Марселу, Де Шильо (Какере, 46), Денайер, Дюбуа, Тиагу Мендес, Ауар (Корне, 46. Бард, 90+4), Лукас Пакета (Слимани, 67), Шерки (Кадевере, 46), Депай, Токо-Экамби.

Предупреждения: Депай, 30. Кафаро, 42. Абдельхамид, 60. Мунетси, 68.

Судья: Бризар.

12 марта. Реймс. Стадион «Огюст Делон».

Турнирная таблица Лиги 1

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Источник — Sport.ua

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