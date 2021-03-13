СЕЛЮК: «У Вильярреала большие шансы. Но всегда надо надеяться на камбек»

Футбольный агент прокомментировал поражение «Динамо» в Лиге Европы

  • 13.03.2021 02:39
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СЕЛЮК: «У Вильярреала большие шансы. Но всегда надо надеяться на камбек»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал поражение «Динамо» от «Вильярреала» (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы:

«Конечно, у «Вильярреала» большие шансы на проход дальше. Но всегда надо надеяться на камбек. Хочу сказать в целом, что украинские клубы в непростой период пандемии коронавируса вышли в 1/8 финала Лиги Европы. Это уже большое достижение. «Динамо» – молодцы, что пробились в Лигу чемпионов и вышли в весеннюю часть Лиги Европы.

Болельщики всегда хотят всегда большего. С «Вильярреалом» иногда сложнее играть, чем с «Барселоной» или «Реалом». Дело в том, что гранды иногда недооценивают соперников. Тем более, не забывайте, что Эмери – специалист по Лиге Европы. Поэтому, при всем моем желании, я еще до матча отдавал предпочтение «Вильярреалу».

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Источник — Денисов Time

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