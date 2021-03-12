Иранский защитник Мехди Захеди, родной брат Шахаба Захеди, может присоединиться к луганской «Заре».
Младший брат форварда «Зари» на данный момент находится в Запорожье.
Мехди играет на позиции центрального защитника. Он ранее выступал в футбольной академии «Фат Тегеран».
Напомним, 8 февраля 2021 года Шахаб Захеди перешел из «Олимпика» в «Зарю» и подписал 4-летний контракт с луганским клубом.
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Источник — Территория Зари
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