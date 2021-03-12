Брат Шахаба Захеди может присоединиться к луганской Заре

Иранец Мехди Захеди играл на позиции центрбека в академии «Фат Тегеран»

  • 12.03.2021 22:43
  • 741 просмотр
  • 1 комментарий
Брат Шахаба Захеди может присоединиться к луганской Заре
© Telegram. Мехди Захеди

Иранский защитник Мехди Захеди, родной брат Шахаба Захеди, может присоединиться к луганской «Заре».

Младший брат форварда «Зари» на данный момент находится в Запорожье.

Мехди играет на позиции центрального защитника. Он ранее выступал в футбольной академии «Фат Тегеран».

Напомним, 8 февраля 2021 года Шахаб Захеди перешел из «Олимпика» в «Зарю» и подписал 4-летний контракт с луганским клубом.

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Источник — Территория Зари

(7 голосов)

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Комментарии
    pricolist
    online
      pricolist, 12.03.2021 23:03
    0
    А возраст написать не вариант?
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 12.03.2021 23:03
    0
    А возраст написать не вариант?
    Ссылка
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