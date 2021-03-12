Заря – Динамо. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 18-го тура Премьер-лиги Украины «Заря» – «Динамо».
«Во второй части сезона «Заря» обыграла «Шахтер» (1:0), а «Динамо» сыграло вничью с «Десной» (1:1). У киевлян сейчас очень плотный график: они играют по два матча в неделю. «Динамо» хочет сохранить гандикап в четыре очка и продолжить лидировать. А «Заря» отстает от второго «Шахтера» на 4 очка и хочет приблизиться к лидерам. У каждой команды свои амбиции, цели и задачи.
«Заря» все пять официальных матчей второй части сезона выиграла, демонстрируя качественный и разнообразный уровень игры. С чем это связано? Я считаю, что луганчане провели хорошую селекцию. К имеющимся хорошим игрокам добавились иранские форварды 19-летний Аллахьяр (с начала сезона) и 25-летний Шахаб. Иранцы усилили команду. А также у них есть Гладкий, Юрченко, Кочергин, Назарина, Кабаев, Хомченовский, Иванисеня, Лунев. Также они взяли Гриня. А я работал с Сергеем, он очень быстрый и реактивный парень. Также «Зарю» усилил молодой защитник из Северной Македонии Руфати. Они хорошую селекцию проводят. У команды Скрипника очень хороший контроль мяча и позиционная атака, а также активные фланги. Но у луганчан есть проблемы в обороне, что показал матч с «Мариуполем». Но все же «Заря» меньше всех в УПЛ пропустила – всего лишь 11 мячей.
«Заря» по своей философии не будет играть вторым номером. Луганчане сыграют в свой футбол. Будет очень интересная игра. У «Динамо» сильные фланги, качественные стандарты, хорошая игра на опережение, классный отбор мяча и прессинг. А у «Зари» выделю работу в «треугольниках», качественный контроль мяча с созданием численного преимущества в центральной зоне за счет крайних нападающих, которые будут туда смещаться. Также у них сильна нестандартная острая игра при завершении атак особенно первым касанием и передачи, которые отрезают целую группу футболистов. Специально подробно анализируем игру «Зари», так как «Динамо» мы подробно разбирали перед матчем с «Вильярреалом».
Это будет очень интересный матч! Советую всем посмотреть эту встречу, как и поединок «Шахтер» – «Десна». Лидерам я не позавидую, потому что «Заря» и «Десна», вне всякого сомнения, свежее, так как не играют в еврокубках. Они позволят себе в концовке матча еще добавлять. А сегодня у «Динамо» и «Шахтера» нет равноценных составов. По количеству есть, а равноценных нет, как у МЮ. Поэтому киевляне и «горняки» уделят этим матчам максимум внимания, понимая сложность ответных матчей в Лиге Европы. Сегодня на кону очень многое, а именно чемпионство Украины. Гранды не имеют права терять очки, но с этим не согласны «Десна» и «Заря». С удовольствием посмотрим эти матчи!», - сказал Грозный.
Матч «Заря» – «Динамо» состоится 14-го марта. Начало встречи в 17:00.
Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винница, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.
Вячеслав Грозный, Sport.ua
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