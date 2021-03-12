Вячеслав ШЕВЧУК: «Шансов у Шахтера с Ромой нет. Нужно спасать сезон в УПЛ»

Экс-игрок «Шахтера» Вячеслав Шевчук уверен, что команда Луиша Каштру не отыграется после поражения 0:3 в первом матче 1/8 Лиги Европы против «Ромы».

«Я буду пессимистичен - шансов нет. Поэтому «Шахтер» должен максимально сконцентрироваться, чтобы спасти этот сезон и чемпионат Украины. Потому что в чемпионате тоже очень большие проблемы. Как в результате, так и в игре. Поэтому на ответный матч с «Ромой» нужно в атакующей линии доверять молодым игрокам, смотреть в будущее, чтобы они набрались опыта».

«Каштру очень симпатичен, он очень хороший человек, но я считаю, что тренер в таком клубе должен быть более харизматичным и более жестким».

«Потому что, когда звездные игроки садятся на голову, то с ними нужно максимально агрессивно себя вести», - уверен Шевчук.