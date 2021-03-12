Вячеслав ШЕВЧУК: «Шансов у Шахтера с Ромой нет. Нужно спасать сезон в УПЛ»

Эксперт уверен, что команде не отыграть три гола

  • 12.03.2021 21:45
  • 1006 просмотров
  • 3 комментария
Вячеслав ШЕВЧУК: «Шансов у Шахтера с Ромой нет. Нужно спасать сезон в УПЛ»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-игрок «Шахтера» Вячеслав Шевчук уверен, что команда Луиша Каштру не отыграется после поражения 0:3 в первом матче 1/8 Лиги Европы против «Ромы».

«Я буду пессимистичен - шансов нет. Поэтому «Шахтер» должен максимально сконцентрироваться, чтобы спасти этот сезон и чемпионат Украины. Потому что в чемпионате тоже очень большие проблемы. Как в результате, так и в игре. Поэтому на ответный матч с «Ромой» нужно в атакующей линии доверять молодым игрокам, смотреть в будущее, чтобы они набрались опыта».

«Каштру очень симпатичен, он очень хороший человек, но я считаю, что тренер в таком клубе должен быть более харизматичным и более жестким».

«Потому что, когда звездные игроки садятся на голову, то с ними нужно максимально агрессивно себя вести», - уверен Шевчук.

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Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

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Комментарии
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 12.03.2021 22:26
    -2
    avk2307, 12.03.2021 22:23
    "На фото четко видно, как игрок Ромы под номером 23 пятится назад и тем самым мешает вратарю и защитнику завладеть мячем" - куратор УАФ Луччи
    Иди картошку наяривай.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 12.03.2021 22:23
    +1
    "На фото четко видно, как игрок Ромы под номером 23 пятится назад и тем самым мешает вратарю и защитнику завладеть мячем" - куратор УАФ Луччи
    Ссылка
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 12.03.2021 22:20
    0
    «Каштру очень симпатичен, он очень хороший человек, но я считаю, что тренер в таком клубе должен быть более харизматичным и более жестким».
    —————————————————
    Вот, это именно то, о чём я всегда говорю, он очень добрый какой-то и мягкий.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 12.03.2021 22:23
    +1
    "На фото четко видно, как игрок Ромы под номером 23 пятится назад и тем самым мешает вратарю и защитнику завладеть мячем" - куратор УАФ Луччи
    Ссылка
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 12.03.2021 22:20
    0
    «Каштру очень симпатичен, он очень хороший человек, но я считаю, что тренер в таком клубе должен быть более харизматичным и более жестким».
    —————————————————
    Вот, это именно то, о чём я всегда говорю, он очень добрый какой-то и мягкий.
    Ссылка
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