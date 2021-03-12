КУРЬЕЗ НЕДЕЛИ. Как Магуайр с метра не попал в пустые ворота Милана

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» дома не сумел удержать перевес над «Миланом».
«Манчестер Юнайтед» – «Милан» – 1:1 (Голы: Диалло, 50 – Кьер, 90+2).
Самый курьезный эпизод еврокубковой недели произошел в первом тайме.
Дикий промах Гарри Магуайра с одного метра, 39 мин.
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Источник — Sport.ua
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