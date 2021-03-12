Вместе на лавке запасных. Малиновский и Коваленко вне основы Аталанты

Тренер оставил обоих украинцев на лавке запасных

  • 12.03.2021 20:52
  • 2025 просмотров
  • 7 комментариев
Вместе на лавке запасных. Малиновский и Коваленко вне основы Аталанты
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня в 21:45 начнется матч чемпионата Италии «Аталанта» - «Специя».

Наставник Джан Пьеро Гасперини оставил Руслана Малиновского и Виктора Коваленко в запасе. Коваленко все еще не дебютировал в составе бергамской команды.
 

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Орест Орищишин
    online
      Орест Орищишин, 12.03.2021 22:42
    +1
    Перший тайм за "Спецією" вона "возить" Аталанту як дітей в садочку. Маліна гріє "лавку" у мертвої "Аталанти" яку тільки чудо врятує від поразки.
    Ссылка
    Alexandr Rozovyk
    online
      Alexandr Rozovyk, 12.03.2021 22:39
    0
    Малине давно пора вашить с команду, где у него будет постоянная игровая практика
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 12.03.2021 22:25
    +1
    ShakhtarUberAlles, 12.03.2021 21:54
    антиукраинская шваль вроде тебя что-то раскурекалась
    Почитай висери своїх братів по маразму в коментах про Ярмоленко,та й взагалі про динамівців,тоді вякай. Якраз бамбасяни і є антиукраїнцями
    Ссылка
    ShakhtarUberAlles
    online
      ShakhtarUberAlles, 12.03.2021 21:54
    0
    VAD, 12.03.2021 21:03
    Полену из норы вообще повезло что в составе после откровений спенаненки
    антиукраинская шваль вроде тебя что-то раскурекалась
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 12.03.2021 21:23
    0
    syrkis-shybkis, 12.03.2021 21:10
    Таблетку выпей чучело
    Не суди по себе
    Ссылка
    syrkis-shybkis
    online
      syrkis-shybkis, 12.03.2021 21:10
    -6
    VAD, 12.03.2021 21:03
    Полену из норы вообще повезло что в составе после откровений спенаненки
    Таблетку выпей чучело
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 12.03.2021 21:03
    -1
    Полену из норы вообще повезло что в составе после откровений спенаненки
    Ссылка
    Орест Орищишин
    online
      Орест Орищишин, 12.03.2021 22:42
    +1
    Перший тайм за "Спецією" вона "возить" Аталанту як дітей в садочку. Маліна гріє "лавку" у мертвої "Аталанти" яку тільки чудо врятує від поразки.
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 12.03.2021 22:25
    +1
    ShakhtarUberAlles, 12.03.2021 21:54
    антиукраинская шваль вроде тебя что-то раскурекалась
    Почитай висери своїх братів по маразму в коментах про Ярмоленко,та й взагалі про динамівців,тоді вякай. Якраз бамбасяни і є антиукраїнцями
    Ссылка
    Alexandr Rozovyk
    online
      Alexandr Rozovyk, 12.03.2021 22:39
    0
    Малине давно пора вашить с команду, где у него будет постоянная игровая практика
    Ссылка
    ShakhtarUberAlles
    online
      ShakhtarUberAlles, 12.03.2021 21:54
    0
    VAD, 12.03.2021 21:03
    Полену из норы вообще повезло что в составе после откровений спенаненки
    антиукраинская шваль вроде тебя что-то раскурекалась
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 12.03.2021 21:23
    0
    syrkis-shybkis, 12.03.2021 21:10
    Таблетку выпей чучело
    Не суди по себе
    Ссылка
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