Вместе на лавке запасных. Малиновский и Коваленко вне основы Аталанты

Сегодня в 21:45 начнется матч чемпионата Италии «Аталанта» - «Специя».
Наставник Джан Пьеро Гасперини оставил Руслана Малиновского и Виктора Коваленко в запасе. Коваленко все еще не дебютировал в составе бергамской команды.
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Источник — Sport.ua
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