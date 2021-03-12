Стали известны финалистки турнира в Дубае

В пятницу состоялись матчи 1/2 финала на турнире WTA 1000 в Дубае.

В первой встрече Гарбинье Мугуруса в двух сетах одоелла Элизу Мертенс, во второй – Барбора Крейчикова оказалась сильнее Жиль Тайхман.

Для Крейчиковой это будет второй финал в одиночном разряде.

Дубай. 1/2 финала

Барбора Крейчикова – Жиль Тайхман – 7:5, 6:2

Гарбинье Мугуруса [9] – Элиза Мертенс [10] – 6:4, 7:6(5)