Стали известны финалистки турнира в Дубае

Одну из участниц матча за титул на данной стадии вряд ли кто-то ожидал увидеть

  • 12.03.2021 20:27
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Стали известны финалистки турнира в Дубае
© Getty Images/Global Images Ukraine. Барбора Крейчикова

В пятницу состоялись матчи 1/2 финала на турнире WTA 1000 в Дубае.

В первой встрече Гарбинье Мугуруса в двух сетах одоелла Элизу Мертенс, во второй – Барбора Крейчикова оказалась сильнее Жиль Тайхман.

Для Крейчиковой это будет второй финал в одиночном разряде.

Дубай. 1/2 финала

 Барбора Крейчикова –  Жиль Тайхман – 7:5, 6:2
 Гарбинье Мугуруса [9] –  Элиза Мертенс [10] – 6:4, 7:6(5)

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Источник — Sport.ua

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