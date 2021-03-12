Дмитрий СЕЛЮК: «Динамо столько запросит за игроков, что не все потянут»

Агент считают, что ведущие клубы следят за украинскими игроками

  • 12.03.2021 20:35
  • 4827 просмотров
  • 11 комментариев
Дмитрий СЕЛЮК: «Динамо столько запросит за игроков, что не все потянут»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Агент Дмитрий Селюк считает, что сейчас скауты известных клубов наблюдают за игрой украинских игроков, однако не все потянут запросы того же киевского «Динамо».

«Безусловно, в «Динамо» играют талантливые игроки. Конечно, к игрокам присматриваются. Хочу сказать, что период пандемии снял определенный интерес. Многие скауты любят приехать, посмотреть вживую. Сейчас с этим проблемы. Сейчас встречаю некоторых скаутов «Барселоны» и они ходят с опущенными головами, так как особо никого нельзя просмотреть».

«Трансферные интересы сейчас не на том уровне. В «Динамо» есть молодые и хорошие футболисты. Тот же Цыганков. Просто если спросить у руководства «Динамо», сколько стоит тот или иной игрок, они в период пандемии попросят такую сумму, что не у всех найдутся такие средства».

«В любом случае я считаю, что молодые футболисты «Динамо» показали, что могут бороться и играть на равных», - сказал Селюк.

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Источник — Футбол 1/2/3

(23 голоса)

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Комментарии
    Turnok
    online
      Turnok, 12.03.2021 22:24
    0
    Я об этом давно говорю. Суркис будет держать игроков до последнего. Когда они Динамо будут не нужны, тогда продадут не задумываясь, что рост уровня мастерства уже будет упущен. Яркий пример - Андрей Ярмоленко.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 12.03.2021 21:11
    +1
    UKRAINE FAN, 12.03.2021 21:09
    У кого есть деньги тем Циганков не нужен. а от те кто хочет его купить так у них нету денег!
    инсайдер не иначе
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 12.03.2021 21:09
    +3
    У кого есть деньги тем Циганков не нужен. а от те кто хочет его купить так у них нету денег!
    Ссылка
    syrkis-shybkis
    online
      syrkis-shybkis, 12.03.2021 21:08
    0
    Ну супер Ярмола вже перейшов
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    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 12.03.2021 21:01
    +2
    waw, 12.03.2021 20:49
    на рівних динамо може грати хіба з колосом,з минаєм добре грають,десна,то вже не їх рівень
    А підтвердження словам, чи так бовкнув? ДК програвало Десні чи нижче неї в таблиці?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 12.03.2021 20:55
    +4
    YOU OK?, 12.03.2021 20:48
    А он кому-то нужен?
    Середняки взяли бы даже из топ лиг за адекватную сумму, но на это през. не пойдет и заломит
    Ссылка
    waw
    online
      waw, 12.03.2021 20:49
    -2
    на рівних динамо може грати хіба з колосом,з минаєм добре грають,десна,то вже не їх рівень
    Ссылка
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 12.03.2021 20:48
    -1
    Alex86 1, 12.03.2021 20:43
    Увы, нельзя отпускать Цыганкова сейчас, общекомандный уровень слишком упал
    А он кому-то нужен?
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 12.03.2021 20:44
    -1
    Ну прям тейшейра,фред коштують те,що за них дали ...кл0ун)))
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 12.03.2021 20:43
    +1
    Увы, нельзя отпускать Цыганкова сейчас, общекомандный уровень слишком упал
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 12.03.2021 20:41
    +3
    Ещё один фантазёр-на данный момент игроки Динамо не могут играть на равных даже дома с испанским середнячком
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 12.03.2021 20:55
    +4
    YOU OK?, 12.03.2021 20:48
    А он кому-то нужен?
    Середняки взяли бы даже из топ лиг за адекватную сумму, но на это през. не пойдет и заломит
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 12.03.2021 21:09
    +3
    У кого есть деньги тем Циганков не нужен. а от те кто хочет его купить так у них нету денег!
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 12.03.2021 20:41
    +3
    Ещё один фантазёр-на данный момент игроки Динамо не могут играть на равных даже дома с испанским середнячком
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 12.03.2021 21:01
    +2
    waw, 12.03.2021 20:49
    на рівних динамо може грати хіба з колосом,з минаєм добре грають,десна,то вже не їх рівень
    А підтвердження словам, чи так бовкнув? ДК програвало Десні чи нижче неї в таблиці?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 12.03.2021 21:11
    +1
    UKRAINE FAN, 12.03.2021 21:09
    У кого есть деньги тем Циганков не нужен. а от те кто хочет его купить так у них нету денег!
    инсайдер не иначе
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 12.03.2021 20:43
    +1
    Увы, нельзя отпускать Цыганкова сейчас, общекомандный уровень слишком упал
    Ссылка
    Turnok
    online
      Turnok, 12.03.2021 22:24
    0
    Я об этом давно говорю. Суркис будет держать игроков до последнего. Когда они Динамо будут не нужны, тогда продадут не задумываясь, что рост уровня мастерства уже будет упущен. Яркий пример - Андрей Ярмоленко.
    Ссылка
    syrkis-shybkis
    online
      syrkis-shybkis, 12.03.2021 21:08
    0
    Ну супер Ярмола вже перейшов
    Ссылка
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