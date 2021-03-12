Дмитрий СЕЛЮК: «Динамо столько запросит за игроков, что не все потянут»

Агент Дмитрий Селюк считает, что сейчас скауты известных клубов наблюдают за игрой украинских игроков, однако не все потянут запросы того же киевского «Динамо».

«Безусловно, в «Динамо» играют талантливые игроки. Конечно, к игрокам присматриваются. Хочу сказать, что период пандемии снял определенный интерес. Многие скауты любят приехать, посмотреть вживую. Сейчас с этим проблемы. Сейчас встречаю некоторых скаутов «Барселоны» и они ходят с опущенными головами, так как особо никого нельзя просмотреть».

«Трансферные интересы сейчас не на том уровне. В «Динамо» есть молодые и хорошие футболисты. Тот же Цыганков. Просто если спросить у руководства «Динамо», сколько стоит тот или иной игрок, они в период пандемии попросят такую сумму, что не у всех найдутся такие средства».

«В любом случае я считаю, что молодые футболисты «Динамо» показали, что могут бороться и играть на равных», - сказал Селюк.