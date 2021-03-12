ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ продлил контракт ведущего атакующего хавбека

ПСЖ объявил о продлении контракта атакующего полузащитника Анхеля Ди Марии. 33-летний аргентинец продлил договор на один сезон - до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне Ди Мария является одним из ключевых игроков ПСЖ. Игрок забил 5 голов и сделал 12 результативных передач.

Главной задачей парижан остается переподписание Килиана Мбаппе и Неймара, чьи контракты истекают в 2022 году.

