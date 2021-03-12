Серхио РАМОС: «Сейчас Реалу проще подписать Холанда, а не Мбаппе»

«Реал» на лето планирует усилить позицию форварда, а СМИ уверены, что мадридский клуб нацелен на Эрлинга Холанда из «Боруссии» Дортмунд и Килиана Мбаппе из ПСЖ.

Капитан «Реала» Серхио Рамос считает, что сейчас проще подписать Холанда.

«Учитывая текущую экономическую ситуацию, подписать Холанда клубу легче. Все же Мбаппе называют наследником Роналду и Месси...С ним договориться сложнее».

«А Холанд хочет забивать и выигрывать трофеи. Он может добавить «Реалу» то, чего сейчас не хватает - скорости, голов».

«Я не против, если клуб подпишет Холанда», - сказал Рамос.

Контракт Холанда с дортмундским клубом истекает в 2024 году.