Серхио РАМОС: «Сейчас Реалу проще подписать Холанда, а не Мбаппе»

«Реал» на лето планирует усилить позицию форварда, а СМИ уверены, что мадридский клуб нацелен на Эрлинга Холанда из «Боруссии» Дортмунд и Килиана Мбаппе из ПСЖ.
Капитан «Реала» Серхио Рамос считает, что сейчас проще подписать Холанда.
«Учитывая текущую экономическую ситуацию, подписать Холанда клубу легче. Все же Мбаппе называют наследником Роналду и Месси...С ним договориться сложнее».
«А Холанд хочет забивать и выигрывать трофеи. Он может добавить «Реалу» то, чего сейчас не хватает - скорости, голов».
«Я не против, если клуб подпишет Холанда», - сказал Рамос.
Контракт Холанда с дортмундским клубом истекает в 2024 году.
Источник — AS
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Сорость есть, в голах будет подигрывать, ... все есть
Сорость есть, в голах будет подигрывать, ... все есть
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