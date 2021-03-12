Серхио РАМОС: «Сейчас Реалу проще подписать Холанда, а не Мбаппе»

Норвежский форвард будет стоить дешевле

  • 12.03.2021 19:30
  • 2767 просмотров
  • 3 комментария
Серхио РАМОС: «Сейчас Реалу проще подписать Холанда, а не Мбаппе»
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Реал» на лето планирует усилить позицию форварда, а СМИ уверены, что мадридский клуб нацелен на Эрлинга Холанда из «Боруссии» Дортмунд и Килиана Мбаппе из ПСЖ.

Капитан «Реала» Серхио Рамос считает, что сейчас проще подписать Холанда.

«Учитывая текущую экономическую ситуацию, подписать Холанда клубу легче. Все же Мбаппе называют наследником Роналду и Месси...С ним договориться сложнее».

«А Холанд хочет забивать и выигрывать трофеи. Он может добавить «Реалу» то, чего сейчас не хватает - скорости, голов».

«Я не против, если клуб подпишет Холанда», - сказал Рамос.

Контракт Холанда с дортмундским клубом истекает в 2024 году.

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Источник — AS

(10 голосов)

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Комментарии
    Ukraine
    online
      Ukraine, 12.03.2021 20:23
    +1
    А Беседина не????
    Сорость есть, в голах будет подигрывать, ... все есть
    Ссылка
    Pol Chopa
    online
      Pol Chopa, 12.03.2021 20:02
    +4
    Мудро.
    Ссылка
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 12.03.2021 19:36
    -2
    Хотеть не вредно.
    Ссылка
    Pol Chopa
    online
      Pol Chopa, 12.03.2021 20:02
    +4
    Мудро.
    Ссылка
    Ukraine
    online
      Ukraine, 12.03.2021 20:23
    +1
    А Беседина не????
    Сорость есть, в голах будет подигрывать, ... все есть
    Ссылка
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