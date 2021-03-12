Филипп БУДКОВСКИЙ: «Конечно же, с Шахтером хочется взять очки»

Нападающий «Десны» Филипп Будковский поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «горняками».

- Всегда приятно после побед готовиться к следующим играм. В каждом матче мы выходим добывать положительный результат. Конечно же и с «Шахтером» хочется взять очки. Сейчас всем командам, которые находятся в верхней части турнирной таблице нельзя терять очки, но я не могу сказать, что матч против «Шахтера» для нас решающий, потому что впереди много матчей и борьба будет в каждом поединке. Для нас важна каждая игра, мы будем выходить и отдаваться полностью, чтобы брать очки. «Шахтер» - одна из лучших команд Украины и Европы, конечно, хочется их обыграть. Будем настраиваться, выходить на поле и там уже все будет зависеть от нас.

Напомним, что матч 18 тура УПЛ «Шахтер» - «Десна» состоится в Киеве 14 марта на НСК «Олимпийский». Билеты вы можете приобрести по ссылке