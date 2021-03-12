Филипп БУДКОВСКИЙ: «Конечно же, с Шахтером хочется взять очки»

Матч за 6 очков

  • 12.03.2021 19:14
  • 598 просмотров
  • 2 комментария
Филипп БУДКОВСКИЙ: «Конечно же, с Шахтером хочется взять очки»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Десны» Филипп Будковский поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «горняками».

- Всегда приятно после побед готовиться к следующим играм. В каждом матче мы выходим добывать положительный результат. Конечно же и с «Шахтером» хочется взять очки. Сейчас всем командам, которые находятся в верхней части турнирной таблице нельзя терять очки, но я не могу сказать, что матч против «Шахтера» для нас решающий, потому что впереди много матчей и борьба будет в каждом поединке. Для нас важна каждая игра, мы будем выходить и отдаваться полностью, чтобы брать очки. «Шахтер» - одна из лучших команд Украины и Европы, конечно, хочется их обыграть. Будем настраиваться, выходить на поле и там уже все будет зависеть от нас.

Напомним, что матч 18 тура УПЛ «Шахтер» - «Десна» состоится в Киеве 14 марта на НСК «Олимпийский». Билеты вы можете приобрести по ссылке

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Источник — Террикон

(1 голос)

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Комментарии
    Tеllur
    online
      Tеllur, 12.03.2021 19:57
    +1
    Кто же отказывается от премиальных Суркиса.
    Но Ахметов может Заре больше предложить.
    Ссылка
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 12.03.2021 19:27
    -5
    Хотеть не вредно.
    Ссылка
    Tеllur
    online
      Tеllur, 12.03.2021 19:57
    +1
    Кто же отказывается от премиальных Суркиса.
    Но Ахметов может Заре больше предложить.
    Ссылка
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