Биелла. Стаховский и Молчанов вышли в финал в паре

Сегодня Сергей Стаховский и Денис Молчанов в полуфинале челленджера в итальянской Биелле в парном разряде встречались с поляками Яном Зелиньским и Шимоном Вальковым.
Украинский дуэт выиграл матч в двух сетах, оба из которых решались на тай-брейке. Матч продолжался 1 час и 35 минут.
Полуфинал
Денис Молчанов/Сергей Стаховский (Украина) – Шимон Вальков/Ян Зелиньски (Польша) – 7:6 (4), 7:6 (5)
В финале Стаховский и Молчанов сыграют с победителями матча Кентен Гали/Тристан Ламазин - Дастин Баун/Марк-Андреа Хуслер.
Источник — Sport.ua
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