Биелла. Стаховский и Молчанов вышли в финал в паре

Сегодня Сергей Стаховский и Денис Молчанов в полуфинале челленджера в итальянской Биелле в парном разряде встречались с поляками Яном Зелиньским и Шимоном Вальковым.

Украинский дуэт выиграл матч в двух сетах, оба из которых решались на тай-брейке. Матч продолжался 1 час и 35 минут.

Полуфинал

Денис Молчанов/Сергей Стаховский (Украина) – Шимон Вальков/Ян Зелиньски (Польша) – 7:6 (4), 7:6 (5)

В финале Стаховский и Молчанов сыграют с победителями матча Кентен Гали/Тристан Ламазин - Дастин Баун/Марк-Андреа Хуслер.