Судьи УПЛ начнут объяснять свои решения? Лучи может разрешить

Генеральный директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов не исключил, что в будущем арбитры УПЛ все же начнут публично пояснять свои решения по итогам спорных моментов.

Лучано Лучи, куратор судейского корпуса, может разрешить комментарии рефери.

«Нам бы хотелось открытости. Нам хотелось бы флэш-интервью после матчей. Представьте, как хотелось бы этого трансляторам. Мало того, что клубы и игроки дают комментарии, а тут еще были бы и арбитры. Вот это пока что стена непробиваемая. Но это мой прогноз с точки зрения флэш-интервью. Этого не делает УЕФА. Даже после введения ВАР ни одно соревнование под эгидой организации не проводит интервью с судьями. Причин для этого УЕФА может назвать массу - нужно досмотреть материалы, ничего не нужно в впопыхах комментировать и так далее».

«Здесь, я думаю, у нас ничего не получится с Лучи, равно как и ни у кого в других лигах, чтобы арбитры приходили на интервью».

«Тем не менее, о чем я попробовал поговорить с Лучи вчера: чтобы на регулярной основе он или его подопечные не сразу после матчей, а спустя два дня принимали участие в телевизионных обсуждениях прошедшего тура. Вот тут есть хорошая новость - Лучи сказал, что готов рассматривать такой вариант. Сейчас он у себя на родине, в Италии. Как только он вернется в Киев, мы встретимся и поговорим о возможном формате», - рассказал Денисов.