Судьи УПЛ начнут объяснять свои решения? Лучи может разрешить

Александр Денисов ведет переговоры с Лучано Лучи

  • 12.03.2021 19:11
  • 2592 просмотра
  • 24 комментария
Судьи УПЛ начнут объяснять свои решения? Лучи может разрешить
© uaf.ua

Генеральный директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов не исключил, что в будущем арбитры УПЛ все же начнут публично пояснять свои решения по итогам спорных моментов.

Лучано Лучи, куратор судейского корпуса, может разрешить комментарии рефери.

«Нам бы хотелось открытости. Нам хотелось бы флэш-интервью после матчей. Представьте, как хотелось бы этого трансляторам. Мало того, что клубы и игроки дают комментарии, а тут еще были бы и арбитры. Вот это пока что стена непробиваемая. Но это мой прогноз с точки зрения флэш-интервью. Этого не делает УЕФА. Даже после введения ВАР ни одно соревнование под эгидой организации не проводит интервью с судьями. Причин для этого УЕФА может назвать массу - нужно досмотреть материалы, ничего не нужно в впопыхах комментировать и так далее».

«Здесь, я думаю, у нас ничего не получится с Лучи, равно как и ни у кого в других лигах, чтобы арбитры приходили на интервью».

«Тем не менее, о чем я попробовал поговорить с Лучи вчера: чтобы на регулярной основе он или его подопечные не сразу после матчей, а спустя два дня принимали участие в телевизионных обсуждениях прошедшего тура. Вот тут есть хорошая новость - Лучи сказал, что готов рассматривать такой вариант. Сейчас он у себя на родине, в Италии. Как только он вернется в Киев, мы встретимся и поговорим о возможном формате», - рассказал Денисов.

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Источник — Футбол 1/2/3

(7 голосов)

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Комментарии
    DK1970
    online
      DK1970, 12.03.2021 22:12
    0
    Футболы. Пошли на.....вместе со своими экспертами денисовыми луччами. Выражаю вам сукам мнение большинства болельщиков Украины. Нет. Много на себя не беру. Посмотрите на себя в зеркало. Там увидите пустое место.
    Ссылка
    Tеllur
    online
      Tеllur, 12.03.2021 21:47
    0
    Владимир Копяк, 12.03.2021 20:58
    Смотрел как -то на итальянском телевидении очень интересную передачу- разбор очередного тура чемпионата Италии,именно по арбитрам и их решениям. Участвовали журналисты,которые задавали конкретные вопросы по моментам в играх, а отвечали бывшие арбитры ФИФА и национальной категории,которые уже не судят,а являются экспертами в этой области. Чихвостили арбитров,только ели шумели! Конкретно, с просмотром спорных моментов на громадном экране... Там были журналисты,которые не хуже знаменитых арбитром разбирались в момента,чего у нас не может быть априори. Но у нас и передачи такой не может быть по определению,вот это самое страшное... Пытался когда-то Коломойский внедрить на телевидении разборы полетов арбитров и коррупцию в отечественном футболе,но передачу своевременно прикрыли...
    Ну и?
    Прикинь как обсуждают специалисты дуэль между Александром Сергеевичем Пушкиным и Жоржем де Геккерном (Дантесом).
    Никто же смерть Пушкина не отменит.
    Ну и какого ... воду в ступе? Вон сейчас Лига смеха в такую же муру превратилась. Всякие липсинки и тд. Нам ещё этой хни в эфире не хватает
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 12.03.2021 21:29
    0
    Ахметовский холуй, льющий постоянно свои помои по-воскресеньям на ДК, преспокойно расписывается за "независимое"и "равноудаленное" ФФУ и за куратора судейства, конгениально...
    Ссылка
    sergio_terry
      sergio_terry, 12.03.2021 21:10
    0
    Почему макаронник в Италии??? Ты сука сиди здесь и отвечай за что деньги получаешь. Козел вислоухий
    Ссылка
    павло пасічник
    online
      павло пасічник, 12.03.2021 21:01
    0
    І штрафувати, штрафувати некомпетентних, наглих і продажних суддів Обов"язково : свавілля та безкарність суддів в Ч У породжують величезні проблеми українських команд на міжнародній арені . Але " риба гниє з голови " ...
    Ссылка
    павло пасічник
    online
      павло пасічник, 12.03.2021 20:59
    0
    Batya, 12.03.2021 19:30
    Можуть дозволити.... Та вони зобов'язані це робити..... Їх потрібно змінювати як шкарпетки до тих пір, поки не залишаться адекватні...
    І штрафувати, штрафувати некомпетентних, наглих і продажних суддів Обов"язково : свавілля та безкарність суддів в Ч У породжують величезні проблеми українських команд на міжнародній арені . Але " риба гниє з голови " ...
    Ссылка
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 12.03.2021 20:58
    +1
    Смотрел как -то на итальянском телевидении очень интересную передачу- разбор очередного тура чемпионата Италии,именно по арбитрам и их решениям. Участвовали журналисты,которые задавали конкретные вопросы по моментам в играх, а отвечали бывшие арбитры ФИФА и национальной категории,которые уже не судят,а являются экспертами в этой области. Чихвостили арбитров,только ели шумели! Конкретно, с просмотром спорных моментов на громадном экране... Там были журналисты,которые не хуже знаменитых арбитром разбирались в момента,чего у нас не может быть априори. Но у нас и передачи такой не может быть по определению,вот это самое страшное... Пытался когда-то Коломойский внедрить на телевидении разборы полетов арбитров и коррупцию в отечественном футболе,но передачу своевременно прикрыли...
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 12.03.2021 20:40
    0
    І що від цього поміняється?
    Ссылка
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 12.03.2021 20:37
    +1
    "Попробовал поговорить с Лучи вчера". Ну вообще не палятся
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 12.03.2021 20:27
    -1
    Треба якийсь уповноважений від суддівського корпусу,який би робив професійний аналіз матчів туру і відповідав на питання журналістів.Рефері ж матчу повинен пояснювати свої рішення тільки колегіі суддів.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 12.03.2021 20:23
    -1
    Цирк.
    Ссылка
    DK1970
    online
      DK1970, 12.03.2021 20:21
    +4
    Совсем не паливо. Лучи пляшет под дудку кротячего рупора. Футболы! Правильно все в вас плюют
    Ссылка
    Андрей Мадайский
    online
      Андрей Мадайский, 12.03.2021 20:13
    +2
    Всё перекручивают ради рейтинга.... в будущем!
    Ссылка
    fon513
    online
      fon513, 12.03.2021 20:05
    +2
    Пусть президентьі клубов коментируют по примеру Гельзина
    Ссылка
    fon513
    online
      fon513, 12.03.2021 20:01
    -1
    Лучи сказал на от...бись...кто там что будет обьяснять...есть правила...туда и смотри...Судья гражданский сильно обьясняет? Все за буквою закону....згідно статті N и понеслась...Нахрена будоражить людей? А кто с кем и как можно пофантозировать.
    Ссылка
    junglecat
    online
      junglecat, 12.03.2021 19:38
    +2
    nivava, 12.03.2021 19:32
    С языка снял.
    Ну или так: Ну а что я мог сделать, соперник дал БОЛЬШЕ!!!

    Или Пасхал. —-: Господин Лучии сказал , что если я не хочу судить первенство колхоза ржавой звезды , то должен сделать все , чтобы шахтёр сегодня победил . Даже если придётся дать два выдуманных пенальти
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 12.03.2021 19:35
    +3
    Я бы сначала Лучи снял бы с поста!!!
    Ссылка
    nivava
    online
      nivava, 12.03.2021 19:32
    0
    junglecat, 12.03.2021 19:26
    Катя Монзуль: я разрешила играть соперникам Динамо в своей штрафной руками, так как очень хочу Mercedes GL 550, а Сергей Анатольевич обещал помочь с этим вопросом
    —-
    Че уже , объяснять , так объяснять
    С языка снял.
    Ну или так: Ну а что я мог сделать, соперник дал БОЛЬШЕ!!!
    Ссылка
    Batya
      Batya, 12.03.2021 19:30
    0
    Можуть дозволити.... Та вони зобов'язані це робити..... Їх потрібно змінювати як шкарпетки до тих пір, поки не залишаться адекватні...
    Ссылка
    nivava
    online
      nivava, 12.03.2021 19:29
    -2
    Что значит МОЖЕТ РАЗРЕШИТЬ??? А если судья-пиТРИрас не захочет комментировать - ну и не нужно...
    Ссылка
    DK1970
    online
      DK1970, 12.03.2021 20:21
    +4
    Совсем не паливо. Лучи пляшет под дудку кротячего рупора. Футболы! Правильно все в вас плюют
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 12.03.2021 19:35
    +3
    Я бы сначала Лучи снял бы с поста!!!
    Ссылка
    Андрей Мадайский
    online
      Андрей Мадайский, 12.03.2021 20:13
    +2
    Всё перекручивают ради рейтинга.... в будущем!
    Ссылка
    fon513
    online
      fon513, 12.03.2021 20:05
    +2
    Пусть президентьі клубов коментируют по примеру Гельзина
    Ссылка
    junglecat
    online
      junglecat, 12.03.2021 19:38
    +2
    nivava, 12.03.2021 19:32
    С языка снял.
    Ну или так: Ну а что я мог сделать, соперник дал БОЛЬШЕ!!!

    Или Пасхал. —-: Господин Лучии сказал , что если я не хочу судить первенство колхоза ржавой звезды , то должен сделать все , чтобы шахтёр сегодня победил . Даже если придётся дать два выдуманных пенальти
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 12.03.2021 19:25
    +2
    Что это даст командам? НИЧЕГО НОЛЬ ! Никто ничего не отменит.VAR на каждый матч.Открытость судейского корпуса.И система наказаний с количеством неправильных решений.Они получают нормальную зарплату пусть судят районы.А лиги только лучшие.
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 12.03.2021 19:15
    +2
    Ссылка
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 12.03.2021 20:58
    +1
    Смотрел как -то на итальянском телевидении очень интересную передачу- разбор очередного тура чемпионата Италии,именно по арбитрам и их решениям. Участвовали журналисты,которые задавали конкретные вопросы по моментам в играх, а отвечали бывшие арбитры ФИФА и национальной категории,которые уже не судят,а являются экспертами в этой области. Чихвостили арбитров,только ели шумели! Конкретно, с просмотром спорных моментов на громадном экране... Там были журналисты,которые не хуже знаменитых арбитром разбирались в момента,чего у нас не может быть априори. Но у нас и передачи такой не может быть по определению,вот это самое страшное... Пытался когда-то Коломойский внедрить на телевидении разборы полетов арбитров и коррупцию в отечественном футболе,но передачу своевременно прикрыли...
    Ссылка
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 12.03.2021 20:37
    +1
    "Попробовал поговорить с Лучи вчера". Ну вообще не палятся
    Ссылка
    junglecat
    online
      junglecat, 12.03.2021 19:26
    +1
    Катя Монзуль: я разрешила играть соперникам Динамо в своей штрафной руками, так как очень хочу Mercedes GL 550, а Сергей Анатольевич обещал помочь с этим вопросом
    —-
    Че уже , объяснять , так объяснять
    Ссылка
    Tеllur
    online
      Tеllur, 12.03.2021 19:21
    +1
    Письменно!
    И в трёх экземплярах!
    И это после брифинга. Что бы можно было найти неувязки
    Ссылка
    DK1970
    online
      DK1970, 12.03.2021 22:12
    0
    Футболы. Пошли на.....вместе со своими экспертами денисовыми луччами. Выражаю вам сукам мнение большинства болельщиков Украины. Нет. Много на себя не беру. Посмотрите на себя в зеркало. Там увидите пустое место.
    Ссылка
    Tеllur
    online
      Tеllur, 12.03.2021 21:47
    0
    Владимир Копяк, 12.03.2021 20:58
    Смотрел как -то на итальянском телевидении очень интересную передачу- разбор очередного тура чемпионата Италии,именно по арбитрам и их решениям. Участвовали журналисты,которые задавали конкретные вопросы по моментам в играх, а отвечали бывшие арбитры ФИФА и национальной категории,которые уже не судят,а являются экспертами в этой области. Чихвостили арбитров,только ели шумели! Конкретно, с просмотром спорных моментов на громадном экране... Там были журналисты,которые не хуже знаменитых арбитром разбирались в момента,чего у нас не может быть априори. Но у нас и передачи такой не может быть по определению,вот это самое страшное... Пытался когда-то Коломойский внедрить на телевидении разборы полетов арбитров и коррупцию в отечественном футболе,но передачу своевременно прикрыли...
    Ну и?
    Прикинь как обсуждают специалисты дуэль между Александром Сергеевичем Пушкиным и Жоржем де Геккерном (Дантесом).
    Никто же смерть Пушкина не отменит.
    Ну и какого ... воду в ступе? Вон сейчас Лига смеха в такую же муру превратилась. Всякие липсинки и тд. Нам ещё этой хни в эфире не хватает
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 12.03.2021 21:29
    0
    Ахметовский холуй, льющий постоянно свои помои по-воскресеньям на ДК, преспокойно расписывается за "независимое"и "равноудаленное" ФФУ и за куратора судейства, конгениально...
    Ссылка
    sergio_terry
    online
      sergio_terry, 12.03.2021 21:10
    0
    Почему макаронник в Италии??? Ты сука сиди здесь и отвечай за что деньги получаешь. Козел вислоухий
    Ссылка
    павло пасічник
    online
      павло пасічник, 12.03.2021 21:01
    0
    І штрафувати, штрафувати некомпетентних, наглих і продажних суддів Обов"язково : свавілля та безкарність суддів в Ч У породжують величезні проблеми українських команд на міжнародній арені . Але " риба гниє з голови " ...
    Ссылка
    павло пасічник
    online
      павло пасічник, 12.03.2021 20:59
    0
    Batya, 12.03.2021 19:30
    Можуть дозволити.... Та вони зобов'язані це робити..... Їх потрібно змінювати як шкарпетки до тих пір, поки не залишаться адекватні...
    І штрафувати, штрафувати некомпетентних, наглих і продажних суддів Обов"язково : свавілля та безкарність суддів в Ч У породжують величезні проблеми українських команд на міжнародній арені . Але " риба гниє з голови " ...
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 12.03.2021 20:40
    0
    І що від цього поміняється?
    Ссылка
    nivava
    online
      nivava, 12.03.2021 19:32
    0
    junglecat, 12.03.2021 19:26
    Катя Монзуль: я разрешила играть соперникам Динамо в своей штрафной руками, так как очень хочу Mercedes GL 550, а Сергей Анатольевич обещал помочь с этим вопросом
    —-
    Че уже , объяснять , так объяснять
    С языка снял.
    Ну или так: Ну а что я мог сделать, соперник дал БОЛЬШЕ!!!
    Ссылка
    Batya
    online
      Batya, 12.03.2021 19:30
    0
    Можуть дозволити.... Та вони зобов'язані це робити..... Їх потрібно змінювати як шкарпетки до тих пір, поки не залишаться адекватні...
    Ссылка
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