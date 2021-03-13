Лидс – Челси. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Эксперт дал прогноз на матч АПЛ

  • 13.03.2021 06:44
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Лидс – Челси. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий молдовской «Сперанцы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 28-го тура Премьер-лиги Англии «Лидс» – «Челси».

«Лидс» в феврале и марте, на данный момент, в семи поединках два матча выиграл и пять проиграл. В предыдущем туре подопечные Марсело Бьелсы уступили в Лондоне «Вест Хэму» (0:2), а до этого на своем поле - «Астон Вилле» (0:1). «Лидс» сейчас с 35 очками идет на 11 месте в АПЛ.

«Челси» после прихода Томаса Тухеля улучшил игру в обороне и стал добывать много побед. В предыдущих двух турах лондонцы переиграли две команды из Ливерпуля, а именно «Эвертон» (2:0) и «Ливерпуль» (1:0). Уже 17 марта «Челси» играть ответную встречу в 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (первый поединок завершился победой лондонцев 1:0). Сейчас «аристократы» с 50 баллами идут на 4 месте в АПЛ и находятся в зоне Лиги чемпионов, которая является их целью.

Я думаю, что «Челси» не проиграет на выезде «Лидсу». Здесь я поставлю на лондонцев Х2. Мне кажется, здесь такая ставка может сыграть», - сказал Козьбан.

Матч «Лидс» – «Челси» состоится 13-го марта. Начало встречи в 14:30.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Источник — Sport.ua

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