18-й тур
Заря
0 : 0
Динамо Киев
14.03.2021 17:00   ТВ-трансляция: 

Заря – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию центрального матча 18-го тура УПЛ

  • 14.03.2021 00:07
  • 5836 просмотров
  • 5 комментариев
Заря – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 14 марта, состоится центральный матч 18-го тура украинской Премьер-лиги, в котором луганская «Заря» примет киевское «Динамо».

Поединок пройдет в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена», стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Плеер с трансляцией будет добавлен ближе к началу матча

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(21 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    The_Chinese_
    online
      The_Chinese_, 12.03.2021 21:09
    -3
    Ребята все кто минусует меня сейчас, давайте пообщаемся после матча пожалуйста! И не забудьте это сделать как бы он не закончился! Ваше чрезмерное ожидание чуда разрезает реальность действительного положения делДинамо хуже Зори! и Шахтер тоже! и по игре и по организации.И очень скоро мы в этом убедимся
    Ссылка
    The_Chinese_
    online
      The_Chinese_, 12.03.2021 17:23
    -8
    Взорвут голубятню Динамовскую как нужно! В лучшем случае ничья...Если кого нибудь удалять из Зори
    Ссылка
    Alexandr Rozovyk
      Alexandr Rozovyk, 12.03.2021 17:21
    +4
    YOU OK?, 12.03.2021 16:47
    Ржу, прогнутся под кипрскую дырку, в лучшем случае ничейка.
    Агробизнес!
    Ссылка
    YOU OK?
      YOU OK?, 12.03.2021 16:47
    -13
    Комментарий свернут. Показать
    Вадим Максимов, 12.03.2021 16:43
    Если будут играть так как против шахтера, то шансов у дк не много, заря должна победить)
    Ржу, прогнутся под кипрскую дырку, в лучшем случае ничейка.
    Ссылка
    Вадим Максимов
      Вадим Максимов, 12.03.2021 16:43
    0
    Если будут играть так как против шахтера, то шансов у дк не много, заря должна победить)
    Ссылка
    Alexandr Rozovyk
    online
      Alexandr Rozovyk, 12.03.2021 17:21
    +4
    YOU OK?, 12.03.2021 16:47
    Ржу, прогнутся под кипрскую дырку, в лучшем случае ничейка.
    Агробизнес!
    Ссылка
    Вадим Максимов
    online
      Вадим Максимов, 12.03.2021 16:43
    0
    Если будут играть так как против шахтера, то шансов у дк не много, заря должна победить)
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности