В воскресенье, 14 марта, состоится центральный матч 18-го тура украинской Премьер-лиги, в котором луганская «Заря» примет киевское «Динамо».
Поединок пройдет в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена», стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.
Плеер с трансляцией будет добавлен ближе к началу матча
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Источник — Sport.ua
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