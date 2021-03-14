Александрия – Олимпик. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Прогноз эксперта на матч 18-го тура УПЛ

  • 14.03.2021 02:09
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Александрия – Олимпик. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© ФК Александрия

Украинский нападающий молдовской «Сперанцы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 18-го тура УПЛ «Александрия» – «Олимпик».

«Александрия» вторую часть сезона начала с двух побед, поражения и ничьи в УПЛ, а также с выигранной дуэли в серии пенальти в четвертьфинале Кубка Украины с «Днепром-1». Команда Владимира Шарана находится в хорошей форме. «Олимпик» вторую часть сезона начал с четырех поражений, но стоит отметить, что дончане играли два матча с «Динамо» и «Шахтером». Сейчас команда Юрия Калитвинцева с 17 баллами идет восьмой в чемпионате Украины.

Я поставлю на то, что дома «Александрия» не проиграет. «Олимпик» начал вторую часть сезона с поражений, команда не может выиграть. Хотя с «Шахтером» по игре подопечные Калитвинцева неплохо смотрелись вроде бы. Но «Александрия» тоже сейчас хорошо выглядит, поэтому поставлю на то, что дома подопечные Шарана не проиграют», - сказал Козьбан.

Матч «Александрия» – «Олимпик» состоится 14-го марта. Начало встречи в 19:30.

Дмитрий Козьбан – украинский футболист, форвард молдовской «Сперанцы». Также известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес» и польский «Мотор» Люблин.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

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