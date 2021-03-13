Ворскла – Днепр-1. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий молдовской «Сперанцы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 18-го тура УПЛ «Ворскла» - «Днепр-1».

«Ворскла» успешно начала вторую часть сезона. Полтавчане в четырех встречах дважды победили и дважды сыграли вничью, что позволяет им с 28 очками оставаться на пятом месте в УПЛ. «Днепр-1» также отлично начал вторую часть сезона. Подопечные Игора Йовичевича также дважды победили и дважды сыграли вничью. Такие результаты позволили днепрянам с 16 баллами подняться на 10 место в турнирной таблице УПЛ.

Это будет интересный матч. Нас ожидает заруба, думаю. Полтавчане сейчас набрали неплохой ход, а потому я поставлю на то, что «Ворскла» дома не проиграет. Хотя «Днепр-1» тоже набрал хороший ход, потому нас ожидает заруба в Полтаве. Моя ставка: это 1Х на «Ворсклу», что команда Юрия Максимова не проиграет», - считает Козьбан.

Матч «Ворскла» - «Днепр-1» состоится 13-го марта. Начало встречи в 17:00.