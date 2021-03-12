Тернопольская Нива надолго потеряла одного из лидеров

Роман Волохатый выбыл минимум до мая

  • 12.03.2021 12:21
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  • 1 комментарий
Тернопольская Нива надолго потеряла одного из лидеров
© ФК Нива Тернополь. Роман Волохатый

Футболисты тернопольской «Нивы» вернулась домой со сбора в Закарпатье.

В последнем спарринге подопечные Ивана Билана разошлись миром с «Ужгородом» (2:2). Обе команды впервые в новом году сыграли на травяном газоне стадиона «Автомобилист» в областном центре.

До мая из-за травмы выбыл один из лидеров «Нивы» Роман Волохатый.

14 марта «Нива» проведет заключительный контрольный поединок со «Львовом».

После осенней части сезона «Нива» занимает 11-е место в Первой лиге, набрав 18 очков.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

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Комментарии
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 12.03.2021 12:35
    -3
    Волохатого не жалко )))
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