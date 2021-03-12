Тернопольская Нива надолго потеряла одного из лидеров

Футболисты тернопольской «Нивы» вернулась домой со сбора в Закарпатье.
В последнем спарринге подопечные Ивана Билана разошлись миром с «Ужгородом» (2:2). Обе команды впервые в новом году сыграли на травяном газоне стадиона «Автомобилист» в областном центре.
До мая из-за травмы выбыл один из лидеров «Нивы» Роман Волохатый.
14 марта «Нива» проведет заключительный контрольный поединок со «Львовом».
После осенней части сезона «Нива» занимает 11-е место в Первой лиге, набрав 18 очков.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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