ФОТО. Влада Зинченко поздравила мужа с первой годовщиной свадьбы

Украинская пара вступила в брак ровно год назад

  • 12.03.2021 11:40
  • 3117 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Влада Зинченко поздравила мужа с первой годовщиной свадьбы
© Instagram. Александр Зинченко и Влада Зинченко

Влада Зинченко, жена 24-летнего футболиста «Манчестер Сити» и сборной Украины Александра Зинченко, поздравила мужа с первой годовщиной свадьбы.

«12.03.2020. С первой годовщиной, Зи», — прокомментировал Влада совместное фото.

В текущем сезоне Зинченко провел за «Манчестер Сити» 20 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.

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Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
    zakharka
    online
      zakharka, 12.03.2021 12:53
    +1
    А теща с тестем , а друганы и подруги ...?
    Великая инстаграмщица делает новости на спорт уа
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    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 12.03.2021 12:34
    -1
    проглотом надеюсь ))))
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    zakharka
    online
      zakharka, 12.03.2021 12:53
    +1
    А теща с тестем , а друганы и подруги ...?
    Великая инстаграмщица делает новости на спорт уа
    Ссылка
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