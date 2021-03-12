ФОТО. Влада Зинченко поздравила мужа с первой годовщиной свадьбы

Влада Зинченко, жена 24-летнего футболиста «Манчестер Сити» и сборной Украины Александра Зинченко, поздравила мужа с первой годовщиной свадьбы.
«12.03.2020. С первой годовщиной, Зи», — прокомментировал Влада совместное фото.
В текущем сезоне Зинченко провел за «Манчестер Сити» 20 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.
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Источник — Instagram
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Великая инстаграмщица делает новости на спорт уа
Великая инстаграмщица делает новости на спорт уа
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