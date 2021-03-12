Лапорта должен убедить Месси продлить контракт с Барселоной

33-летний аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси не будет продлевать контракт с «Барселоной», пока его не убедит президент каталонского клуба Жоан Лапорта.

Месси хочет удостовериться, что его видения развития клуба совпадает с видением Лапорты. В частности, футболист намерен получить гарантии топ-трансферов будущим летом.

В текущем сезоне Месси провел за «Барселону» 35 матчей во всех турнирах, где забил 25 мячей и отдал 11 результативных передач.

Контракт футболиста с «Барселоной» рассчитан до конца июня 2021 года. Ориентировочная стоимость Месси составляет €80 миллионов.