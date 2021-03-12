Лапорта должен убедить Месси продлить контракт с Барселоной

33-летний аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси не будет продлевать контракт с «Барселоной», пока его не убедит президент каталонского клуба Жоан Лапорта.
Месси хочет удостовериться, что его видения развития клуба совпадает с видением Лапорты. В частности, футболист намерен получить гарантии топ-трансферов будущим летом.
В текущем сезоне Месси провел за «Барселону» 35 матчей во всех турнирах, где забил 25 мячей и отдал 11 результативных передач.
Контракт футболиста с «Барселоной» рассчитан до конца июня 2021 года. Ориентировочная стоимость Месси составляет €80 миллионов.
Источник — The Sun
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Якщо не домовляться, цікаво буде подивитись на Мессі в іншій команді.
Новому президенту окрім Мессі ще належить порозв'язувати вузли, що накрутили попередні, купа баласту і боргів ..
Якщо не домовляться, цікаво буде подивитись на Мессі в іншій команді.
Новому президенту окрім Мессі ще належить порозв'язувати вузли, що накрутили попередні, купа баласту і боргів ..
Якщо не домовляться, цікаво буде подивитись на Мессі в іншій команді.
Новому президенту окрім Мессі ще належить порозв'язувати вузли, що накрутили попередні, купа баласту і боргів ..
Якщо не домовляться, цікаво буде подивитись на Мессі в іншій команді.
Новому президенту окрім Мессі ще належить порозв'язувати вузли, що накрутили попередні, купа баласту і боргів ..
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