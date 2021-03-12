Лапорта должен убедить Месси продлить контракт с Барселоной

Бомбардир хочет удостовериться, что его взгляд на будущее клуба совпадает с президентским

  • 12.03.2021 11:26
  • 570 просмотров
  • 2 комментария
Лапорта должен убедить Месси продлить контракт с Барселоной
© Getty Images/Global Images Ukraine

33-летний аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси не будет продлевать контракт с «Барселоной», пока его не убедит президент каталонского клуба Жоан Лапорта.

Месси хочет удостовериться, что его видения развития клуба совпадает с видением Лапорты. В частности, футболист намерен получить гарантии топ-трансферов будущим летом.

В текущем сезоне Месси провел за «Барселону» 35 матчей во всех турнирах, где забил 25 мячей и отдал 11 результативных передач.

Контракт футболиста с «Барселоной» рассчитан до конца июня 2021 года. Ориентировочная стоимость Месси составляет €80 миллионов.

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Источник — The Sun

(5 голосов)

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Комментарии
    Empty
    online
      Empty, 12.03.2021 13:08
    0
    Cruijff, 12.03.2021 12:49
    Виходячи із останнього матчу в Ла Лізі та ЛЧ, Мессі робить гру та, відверто, тягне команду разом із Бускетсом і Штегеном.
    Якщо не домовляться, цікаво буде подивитись на Мессі в іншій команді.
    Новому президенту окрім Мессі ще належить порозв'язувати вузли, що накрутили попередні, купа баласту і боргів ..
    Гризман і дембеле ето тихий ужас
    Ссылка
    Cruijff
    online
      Cruijff, 12.03.2021 12:49
    0
    Виходячи із останнього матчу в Ла Лізі та ЛЧ, Мессі робить гру та, відверто, тягне команду разом із Бускетсом і Штегеном.
    Якщо не домовляться, цікаво буде подивитись на Мессі в іншій команді.
    Новому президенту окрім Мессі ще належить порозв'язувати вузли, що накрутили попередні, купа баласту і боргів ..
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 12.03.2021 13:08
    0
    Cruijff, 12.03.2021 12:49
    Виходячи із останнього матчу в Ла Лізі та ЛЧ, Мессі робить гру та, відверто, тягне команду разом із Бускетсом і Штегеном.
    Якщо не домовляться, цікаво буде подивитись на Мессі в іншій команді.
    Новому президенту окрім Мессі ще належить порозв'язувати вузли, що накрутили попередні, купа баласту і боргів ..
    Гризман і дембеле ето тихий ужас
    Ссылка
    Cruijff
    online
      Cruijff, 12.03.2021 12:49
    0
    Виходячи із останнього матчу в Ла Лізі та ЛЧ, Мессі робить гру та, відверто, тягне команду разом із Бускетсом і Штегеном.
    Якщо не домовляться, цікаво буде подивитись на Мессі в іншій команді.
    Новому президенту окрім Мессі ще належить порозв'язувати вузли, що накрутили попередні, купа баласту і боргів ..
    Ссылка
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