ТаТоТаке. Шахтер и Динамо бьют в Лиге Европы, УАФ мочит Олимпик,

Михаил Спиваковский и авторитетный эксперт по европейскому футболу анализируют закономерный и отчасти ожидаемый провал украинских грандов в Лиге Европы. Топ-16 - явный потолок для «Динамо» и «Шахтера».

00.00 Почему Спиваковский сидит в студии один?

00.31 Прямое включение из Сидорова

1.24 Так кто же заменит Сенькива?

2.48 Анонс главных тем выпуска

4.04 Эмери - боль и радость Вильярреала

6.40 Патроны ТаТоТаке верили в Динамо

7.54 Парадоксы Луческу: много угроз, но ни одного удара в створ

8.57 Со «стандартов» киевлянам не забивает только ленивый

10.46 Невероятно! Спиваковский нашел, за что похвалить Динамо

12.05 Пройдемся по персоналиям

13.00 Беседин - все же не Жиру

14.08 Динамо умеет высоко прессинговать!

14.59 Эксперт просит Дуэлунда!

15.46 В Шахтер верило 13 процентов патронов

16.43 Почему Каштру не повторил рисунок игры против Интера?!

19.15 Конструкцию гостей сломал один несчастный аут

20.40 Рома, играючи, уничтожила билд-ап соперника

22.13 Атака Шахтера не была безнадежной

24.20 Итальянцы наяривают на Додо

25.25 Чемпион Украины не забивает больше пяти часов!

25.57 Эль-Шаарави забил гол из 20-го века

27.58 Угловые - бич украинских грандов

29.10 Фонсека подписал увольнение Каштру

30.53 Кому нужны слухи об Аллегри в Шахтере?

33.39 Олимпик сменит телетранслятора?

34.15 Сенькив не верит в идеалы Гельзина

35.05 Первая санкция для Олимпика от УАФ

36.18 Демарш Гельзина - план или эмоции?

37.46. Наш эксперт набросил на вентилятор и заляпался

38.47 Сенькив и Цыганык придут на «стрелку» в одной бригаде с Моралесом?

40.44 Игрок Ингульца пошел по стопам Гельзина

42.49 Какая кошка пробежала между Шевченко и Буяльским. Есть версия!

45.36 Ставка от гостя

46.53 Прощание

47.38 Бекстейдж