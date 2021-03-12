ТаТоТаке. Шахтер и Динамо бьют в Лиге Европы, УАФ мочит Олимпик,

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  • 12.03.2021 11:21
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ТаТоТаке. Шахтер и Динамо бьют в Лиге Европы, УАФ мочит Олимпик,
© ТаТоТаке

Михаил Спиваковский и авторитетный эксперт по европейскому футболу анализируют закономерный и отчасти ожидаемый провал украинских грандов в Лиге Европы. Топ-16 - явный потолок для «Динамо» и «Шахтера».

00.00 Почему Спиваковский сидит в студии один?
00.31 Прямое включение из Сидорова
1.24 Так кто же заменит Сенькива?
2.48 Анонс главных тем выпуска
4.04 Эмери - боль и радость Вильярреала
6.40 Патроны ТаТоТаке верили в Динамо
7.54 Парадоксы Луческу: много угроз, но ни одного удара в створ
8.57 Со «стандартов» киевлянам не забивает только ленивый
10.46 Невероятно! Спиваковский нашел, за что похвалить Динамо
12.05 Пройдемся по персоналиям
13.00 Беседин - все же не Жиру
14.08 Динамо умеет высоко прессинговать!
14.59 Эксперт просит Дуэлунда!
15.46 В Шахтер верило 13 процентов патронов
16.43 Почему Каштру не повторил рисунок игры против Интера?!
19.15 Конструкцию гостей сломал один несчастный аут
20.40 Рома, играючи, уничтожила билд-ап соперника
22.13 Атака Шахтера не была безнадежной
24.20 Итальянцы наяривают на Додо
25.25 Чемпион Украины не забивает больше пяти часов!
25.57 Эль-Шаарави забил гол из 20-го века
27.58 Угловые - бич украинских грандов
29.10 Фонсека подписал увольнение Каштру
30.53 Кому нужны слухи об Аллегри в Шахтере?
33.39 Олимпик сменит телетранслятора?
34.15 Сенькив не верит в идеалы Гельзина
35.05 Первая санкция для Олимпика от УАФ 
36.18 Демарш Гельзина - план или эмоции?
37.46. Наш эксперт набросил на вентилятор и заляпался
38.47 Сенькив и Цыганык придут на «стрелку» в одной бригаде с Моралесом?
40.44 Игрок Ингульца пошел по стопам Гельзина
42.49 Какая кошка пробежала между Шевченко и Буяльским. Есть версия!
45.36 Ставка от гостя
46.53 Прощание
47.38 Бекстейдж

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Источник — ТаТоТаке

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