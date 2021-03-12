Гарбинье Мугуруса – Элиза Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 12 марта, будут сыграны полуфинальные матчи на турнире WTA 1000 в Дубае.
В первом полуфинале сыграют экс-первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса и бельгийка Элиза Мертенс.
Начало матча в 15:00 по Киеву.
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Источник — Sport.ua
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